الجامعة العربية تدين التفجير الإرهابي بمطار عدن

أدان مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات، التفجير الإرهابي الذي استهدف مطار عدن مساء أمس، وأسفر عن سقوط 12 قتيلاً، وإصابة العشرات.

وشدد المصدر، على أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، تستهدف زعزعة الثقة في الحكومة اليمنية، التي تتخذ من عدن مقرا مؤقتا لها، وتكشف عن غياب المعايير الأخلاقية لدى الطرف الذي يُمارسها.

هجمات الحوثيين تستهدف أبناء الشعب اليمني بكل أطيافه

وأشار المصدر المسؤول، إلى أن هجمات الحوثيين تستهدف أبناء الشعب اليمني بكل أطيافه وبلا تمييز، مُعربا عن تضامن الجامعة مع اليمنيين، في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية والعمليات التخريبية.