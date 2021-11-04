تفاصيل محاولة سفر ربة منزل إلى زوجها بجوزات مزورة.. «هروب جماعي»

«كنت عاوز أسافر لجوزي أنا وعيالي ومش هنرجع تاني»، بهذه الكلمات اعترفت ربة منزل تدعى «ن.ر» 35 سنة، باستخدام جوزات وتأشيرات مزورة للهرب خارج البلاد إلى دولة أجنبية، وبصحبتها أطفالها الـ 3، للسفر إلى زوجها في دولة أجنبية.

الزوجة: أنا مليش ذنب

وقالت الزوجة في اعترافاتها أمام جهات التحقيق أن زوجها غادر البلاد منذ عام ونصف ولم ينجح في العودة، فأخبر زوجته بتسليم جوازات السفر لأحد الأشخاص للحصول على التأشيرات لهم، وتمكينهم من السفر إليه، ولم شمل الأسرة.

وتابعت المتهمة أنها لا تعرف شيئا عن التزوير وحاولت السفر بأولادها بحسن نية ولم تتوقع أن الأوراق مزورة، لأنها لو كانت تعرف لم تكن لتغامر بنفسها ولا بأولادها وتسافر بهذه الأوراق وتعرض نفسها للمساءلة القانونية.

المتهمة مقيمة بالبحيرة

وذكرت تحريات قطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة البحيرة باعتزامها السفر إلى إحدى الدول وبصحبتها أولادها (3 أطفال) مُستخدمه جوازات السفر الخاصة بها وبأولادها، والتي تحوي تأشيرات وأختام سفر ووصول منسوب صدورها لتلك الدولة «مزورة»، وذلك للحاق بزوجها المتواجد حالياً بتلك الدولة للعمل.

تم القبض على المتهمة حال اعتزامها السفر لتلك الدولة عبر أحد المطارات، وبحوزتها 4 جوازات سفر خاصة بها وبأولادها بداخلهم جميعا أختام سفر ووصول منسوبة لأحد المطارات بالبلاد «مزورة»، يقابلها أختام وصول وسفر منسوبة لأحد المطارات لتلك الدولة.

مواجهة المتهمة

وبمواجهتها أقرت بصحة ما توصلت إليه التحريات، وأن زوجها المقيم بتلك الدولة طلب منها إرسال جوازات السفر الخاصة بها وبأولادهم، زاعماً لها إنهاء إجراءات سفرهم من تلك الدولة ، ثم أعاد إرسالها لها وبداخلهم أختام السفر والوصول (المزورة) كما أضافت بقيام زوجها بذلك لإيهام الجهات المختصة بأنها معتادة السفر والعودة بين الدولتين، على غير الحقيقة، وحتى يمكنها من السفر هي وأولادها للحاق به، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات، ولا تزال التحقيقات مستمرة.