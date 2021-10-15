التحريات: عقار باب الشعرية المنهار صادر له قرار إزالة.. وإخلاء عقارين مجاورين

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان وسكان عقار انهار بحي باب الشعرية غرب القاهرة، أمام مدرسة خليل أغا لجمع المعلومات والبيانات اللازمة حول الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية للواقعة، أن العقار آيل للسقوط ومن المساكن القديمة بالمنطقة، وصادر له قرار إزالة، وتقوم لوادر المحافظة بعمليات رفع لركام العقار، وتم إخلاء عقارين مجاورين للعقار المنهار لحين إجراء معاينة رجال المحافظة، فيما لم ينتج عنه وقوع أي إصابات.

الحماية المدنية استخدمت سلم الهيدروليك لإنقاذ السكان

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من إنقاذ سكان عقار باب الشعرية المنهار صباح اليوم، وذلك بعد تلقيهم استغاثة من السكان، حيث استخدمت قوات الحماية المدنية السلم الهيدروليك لإنقاذ السكان.

بداية الواقعة

وانهار صباح اليوم، عقار مكون من 6 طوابق، بحي باب الشعرية غرب القاهرة، أمام مدرسة خليل أغا، دون وقوع إصابات أو وفيات، وتتواجد الآن قوات الحماية المدنية والشرطة وقيادة المحافظة لمتابعة الموقف.

وأبلغ السكان، النجدة قبل سقوط العقار، بعدما سقطت أجزاء من السلم، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية، وأنقذت السكان من شرفات المنزل باستخدام معدات الحماية المدنية.