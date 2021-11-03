حواس: الأهلي سيفوز على الزمالك بنسبة 3000%.. «الفراعنة كلهم أهلاوية»

قال الدكتور زاهي حواس، العالم الآثري ووزير الآثار الأسبق، إن إمبراطور اليابان منحه هو ووزير السياحة والآثار خالد العناني وسام الشمس المشرقة، أعلى وسام في طوكيو، إذ أن مصر لديها علاقات قوية كبيرة مع اليابان، مؤكدًا أن الدكتور خالد العناني كان له دور كبير في توطيد العلاقات بين مصر واليابان، وإعادة السياحة اليابانية، فضلا عن أنه شارك في تنصيب امبراطور اليابان، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية منذ قليل.

احتفالية طريق الكباش في الأقصر ستكون عالمية

وأضاف «حواس»، أن احتفالية طريق الكباش في الأقصر ستكون عالمية ومفاجأة ومبهرة للعالم أجمع، مثلما حدث في احتفالية نقل المومياوات، كاشفًا أن طريق الكباش في الأصل كان اسمه طريق أبو الهول، لوجود أكثر من 100 تمثال لأبو الهول، مؤكدًا أنه سيشاهد مباراة القمة التي ستجمع ناديي الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبلة، ضمن مباريات الدوري الممتاز، في المنزل، معربًا عن قلقه من مباراة القمة كونه أهلاويًا.

حواس: موسيماني «مش عاجبني علشان طيب»

وأشار العالم الآثري الكبير، إلى أنه جرى دعوته لمشاهدة المباراة في الاستاد، لكنه رفض لتخوفه من المباراة، معربًا عدم إعجابه بالمدير الفني موسيماني، قائلا: «مش عاجبني علشان طيب»، ورغم ذلك توقع فوز الأهلي على الزمالك، قائلًا: «الأهلي هيغلب 3 آلاف في المائة.. الفراعنة كانوا كلهم أهلاوية»، مضيفًا: «الأهلى يمتلك نجوما كبارا، لكن توليفة اللاعبين تحتاج تظبيط، انا خايف من المباراة المقبلة، ونفسي أشوف لعب جميل.. عايز أشوف مباراة للاستمتاع»، كما ذكر أن مدرب الأهلى طيب، ولاعبي الأهلى يحتاجون مدرب قوي، ويكون لديه شخصية .