زاهي حواس: محمد صلاح أسرع لاعب بالعالم واسمه بيرن في كل مكان

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، إن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، نجح في تطوير نفسه، لافتا إلى أن تميز اللاعبين في كرة القدم في العالم يتم عبر السرعة، وهو ما نجح في تحقيقه مو صلاح ليصبح أسرع لاعب في العالم.

محمد صلاح أسرع لاعب في العالم

وأضاف «حواس»، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن محمد صلاح يعد أهم لاعب في العالم، كونه ملتزما في التدريبات وبتعليمات المدرب، كما استطاع أن يطور من نفسه ويصل إلى هذا المستوى العالمي، قائلا: «سعيد أن اسم محمد صلاح بيرن في كل مكان».

وكشف الدكتور زهي حواس، أن محمد صلاح استطاع في تجاوز الأرجنتيني ليونيل ميسي، وأصبح «نمبر وان»، ويأتي خلفه ميسي وكريستيانو رونالدو.

زاهي حواس يكشف سر طرده للمطربة بيونسيه من الأهرامات

كشف الدكتور زاهي حواس عالم المصريات سر طرده للمطربة «بيونسيه» خلال جولة لها بمنطقة الأهرامات، قائلا إن المطربة بيونسيه طلبت لقاءه وحينها أهداها كتابه، لكن عندما شرعت مصورة حواس في التقاط بعض الصور تعدى حارس بيونسيه عليها وانتزع منها الكاميرا وألقاها أرضا.

وأضاف عالم المصريات، «بعد ذلك التصرف قلت للمصور أنت وبيونسيه برا، علشان متستحقوش اشرح لكم»، مشيرا إلى أنه بعد الواقعة فوجئ بوجود 50 صحفيا بالخارج، وسألوا عن رأيه في «بيونسيه» فقال لهم «إنها غبية».

وتابع أنه تعرض كثيرا للانتقاد من الصحافة وغيرها، مضيفا أنه تلقى نصيحة من أنيس منصور حين قال له «بص حواليك شوف الكتب اللي كتبتها قد إيه لو حطيتها فوق بعضها هتبقى أعلى من اللي بيشتمك».