زاهي حواس: يجب تقديم طلب مفتوح للعالم لاستعادة آثارنا المسروقة

روى الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، تفاصيل أغرب طريقة استعادت مصر خلالها قطعة أثرية كانت مسروقة، قائلا عندما كنت صغيرا كنت مهتما باستعادة الآثار المصرية المسروقة.

عايزين نرجع آثارنا المسروقة

وأضاف حواس، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه حينما كان يتولى مسؤولية الهرم، ذهب لافتتاح معرض في بوسطن، كان ينظمه فاروق الباز، وكانت تتواجد الملكة فريدة، وكان قبلها قد علم من أمين متحف يدعى إدور بروفرسكي أن لوحة مصرية مسروقة من دير الجبراوي وقد اشتراها ذلك المتحف.

وتابع زاهي حواس، «عندما ذهبنا لتناول الغداء أخبرت مسؤول المتحف بأن هناك لوحة مصرية مسروقة من دير الجبراوي وموجودة في المتحف الآن، وقلت له: لو اللوحة دي مرجعتش مش هتشتغلوا تاني في مصر»، مضيفا أنه في اليوم التالي عادت اللوحة إلى مصر.

إعادة 6 آلاف قطعة أثرية

وأردف عالم المصريات، «حينما توليت مسؤولية الآثار المصرية أنشأت إدارة للآثار المستردة، ولجنة لإعادة الآثار، واستطعت إعادة 6 آلاف قطعة أثرية على أعلى مستوى من مختلف دول العالم».

وقال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، أسعى لعمل حملة شعبية لاسترداد الآثار المصرية التي تمت سرقتها، وحدثت صحوة في الضمير العالمي لإعادة الآثار التي سرقت، مردفا: «نود استعادة الآثار المصرية التي تمت سرقتها».

وتابع عالم المصريات، «نريد عمل شيء شعبي لاسترداد الآثار المصرية، من خلال كتابة وثيقة وعمل توقيع مفتوح للمثقفين في العالم»، مضيفا: «لا نريد نسبة من المتاحف العالمية، لكننا نرغب في استرداد الآثار المصرية الفريدة مثل حجر رشيد والقبة السماوية من متحف اللوفر، ورأس نفرتيتي».

وكشف زاهي حواس، أنه في عام 1983 كانت مصر تبيع الآثار رسميا، وهناك العديد من القطع الأثرية خرجت بالطرق الرسمية، مضيفا أنه يجب أن نتدخل جميعا لعودة آثارنا المسروقة، وعمل طلب مفتوح للعالم.

وأضاف عالم المصريات، أن الفرنسيين سرقوا حجر رشيد من مصر وأهدوه إلى الإنجليز، مردفا أن هذا أمر مستفز كون فرنسا تهدي شيئا لا تملكه.

زاهي حواس يختار 4 نوفمبر 2022 لافتتاح المتحف الكبير

وقال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، إن الجميع في العالم ينتظر بشغف كبير افتتاح المتحف المصري الكبير، لافتا إلى أن المتحف الكبير يعد من أعظم الإنجازات التي تمت خلال فترة تولي فاروق حسني، وزارة الثقافة.

وتابع الدكتور زاهي حواس، بأنه تم وضع حجر أساس المتحف الكبير في عام 2002، موضحا أن البطل في المتحف الكبير هو الفرعون توت عنخ آمون بجميع آثاره البالغ عددها 5398 قطعة أثرية.

واستطرد الدكتور زاهي حواس، بأن افتتاح المتحف الكبير في 4 نوفمبر 2022 أمر سيكون مميز للغاية في حال تم ذلك، لأنه يصادف ذكرى مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.