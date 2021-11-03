وزير الثقافة الأسبق: الرئيس السيسي من البنائين القلائل في تاريخ مصر

أشاد الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، بآخر تطورات البناء في العاصمة الإدارية وكل المدن الذكية الجديدة، وذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُعد من البنائين القلائل في تاريخ مصر، موضحًا أن العاصمة الإدارية الجديدة رمز وإشارة للانطلاقة التي تشهدها الدولة المصرية الجديدة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN».

مصر تعمل وفق خطة واضحة ومتكاملة

وأضاف «عرب»، أن الدولة المصرية الآن تعمل وفق خطة واضحة ومتكاملة، وعلى المصريين أن يثقوا ثقة مطلقة في الإرادة والإدارة السياسية، مؤكدًا أن المشهد في مصر من حصاد ما تحقق على أرض مصر في شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، والبنية الأساسية للدولة المصرية، وشبكة الطرق والانفاق، والتنمية الشاملة بكل مشتملاتها أمر إيجابي للغاية.

وأشار «عرب» إلى أن الجهد في العاصمة الإدارية فاق التصور، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود الرئيس السيسي.

على المصريين التفاخر بما حدث على أرض مصر

وأشار وزير الثقافة الأسبق، إلى أن دول العالم تشيد بهذا الجهد وتنظر إلينا بكل تقدير واحترام، حيث تشكل العاصمة الإدارية الجديدة ملحمة متواصلة عبر العواقب المتعددة التي أعقبت فترات وعرة في التاريخ المصري، وعلى المصريين التفاخر بما حدث على أرض الدولة المصريةز

ولفت إلى أن الدولة عازمة على النمو والتقدم رغم كل العقبات التي واجهها العالم خلال الخمس سنوات الماضية، منها مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

مصر حولت حلم العاصمة إلى واقع وسط تحديات صعبة

وأوضح الدكتور محمد صابر عرب، أن العاصمة ليست مجرد مدينة جديدة، فهي رمز للانطلاق نحو التقدم في سلسلة من المشروعات المتكاملة التي أُنجزت بعناية شديدة جداً، مؤكدا أن مصر حولت حلم العاصمة إلى واقع وسط تحديات صعبة.