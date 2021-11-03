بسمة وهبة: الرئيس السيسي يدرك أهمية سلاح القوى الناعمة وتأثيره

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن مصر أصبحت مؤثرة وفاعلة، فالدولة القوية هي الدولة الحاضرة في كل مكان وكل مجال، «الدولة اللي عندها أسلحة كتير تقدر تستخدمها عشان تعزز وجودها الإقليمي والدولي»، موضحة «مصر تتميز بتنوع أسلحتها وتعدد أدواتها، كما أن أهم أسلحة الدولة المصرية هو سلاح القوى الناعمة»،

مصر تتميز بتنوع أسلحتها وتعدد أدواتها

وأوضحت «وهبة»، خلال تقديمها برنامج «90 دقيقة»، الذي يُعرض على شاشة «المحور»، أن من أهم أسلحة الدولة «سلاحها الفني والموسيقي والفكري الذي يجعلها منصة التنوير والفكر والإبداع ويجعلها دولة حاضرة وموجودة ومؤثرة في وجدان شعوب الدول الأخرى».

وتابعت أن الرئيس السيسي أكد خلال الفترة الماضية على أهمية القوى الناعمة التي تمتكلها الدولة المصرية، «لو ركزنا في تصريحات السيسي خلال الفترة الماضية، سنجد فيها تأكيدًا على أهمية القوة الناعمة، والدراما والسينما والفن والفكر، وهو ما يؤكد أن الرئيس يدرك تماما أهمية سلاح القوى الناعمة وتأثيرها».

الإعلامية تُشيد بإنشاء المدن الثقافية في العاصمة الإدارية الجديدة

وأشارت الإعلامية بسمة وهبة، إلى أن كل ذلك تُرجم خلال الفترة الماضية باهتمام الدولة بهذا الملف، سواء بالإنتاج الدرامي أو الفكري أو دعم دور الأزهر الإقليمي والدولي أو إنشاء المدن الثقافية في العاصمة الإدارية الجديدة، لافتةً إلى أن اهتمام مؤسسات الدولة المصرية بإحياء سلاح القوى الناعمة مرة أخرى، يعبر عن رؤية ناضجة لمصر ومكانتها وقوتها في المنطقة.