عبادي الجوهر يهدي أغنية لمصر في افتتاح حفله بمهرجان الموسيقى العربية

افتتح الفنان السعودي الكبير عبادي الجوهر حفله الغنائي بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بأغنية خاصة لمصر، بعنوان «مصر آيات في كتاب»، تحت قيادة المايسترو سليم سحاب، واستكمل وصلته الغنائية بتقديم أغنيات «المزهرية واختفت وكل ده كان ليه وأنصاف الحلول».

وخلال كلمته، قدم شكرا خاصا للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على دعوته للحفل والتكريم في المهرجان، وحرص على حضور الحفل السفير السعودي بالقاهرة وعدد من أبناء الجالية السعودية بالقاهرة.

وزيرة الثقافة تكرم 19 موسيقيا

وكرمت وزيرة الثقافة ورئيس دار الأوبرا المصرية، في حفل الافتتاح الذي أقيم بمسرح النافورة، 19 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي، هم اسم الموسيقار عبده داغر وتسلمته ابنته زينب، اسم الموسيقار الدكتور جمال سلامة وتسلمته ابنته دينا، اسم الموسيقار خالد الأمير وتسلمته ابنته ندى، اسم الدكتور أشرف هيكل وتسلمته زوجته ريهام القصبجي، اسم الدكتور فوزي فهمي تسلمته زوجته الإعلامية ميرفت سلامة، إلى جانب الموسيقار محمد ضياء، الموسيقار محمد مصطفي، الموسيقار هشام نزيه، الدكتور مدحت العدل.

كما كرم الفنان العراقي فرات قدوري، عازف الناي الدكتور محمود كمال عبد الرحمن، الباحث الموسيقي التونسي الدكتور محمد المصمودي ، الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران وتسلمها عنه الدكتور مصطفي جاد، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم، فرقة سداسي شرارة، الموسيقار اللبناني مروان خوري، الموسيقار السوداني محمد الأمين، الشاعر صلاح محمد علي، الموسيقار السعودي الدكتور عبادي جوهر.

حفل مدحت صالح في مهرجان الموسيقى

ومن المقرر أن يقام اليوم الحفل الغنائي لمدحت صالح ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، ونفذت تذاكر الحفل قبل الحفل بعدة أيام، وحضر إلى مصر عاصي الحلاني اليوم الأربعاء استعدادا لحفله يوم الجمعة المقبلة.