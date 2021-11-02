تعرف على فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الموسيقى.. حفل عبادي الجوهر

تتواصل فعاليات الدورة الـ 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، حيث يقام في الثامنة مساء الأربعاء 3 نوفمبر فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الموسيقى العربية.

حفل عبادي الجوهر بمصاحبة فرقة سليم سحاب

- يقام حفل على مسرح النافورة يقدم خلاله المطرب السعودي الكبير عبادي الجوهر عددا من أعماله الشهيرة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب.

- هناك فاصل غنائي للنجمة مي فاروق والمطربة الشابة سارة سحاب.

- في المسرح الخارجي واعتبارا من السابعة مساء، يقدم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد، قيادة وتدريب الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة داليا حسنين مختارات من مؤلفات الطرب العربي.

تتواصل جلسات المؤتمر العلمي للمهرجان

- يقدم المؤتمر المصاحب في جلساته بالمسرح الصغير، حيث يناقش في العاشرة صباحاً محور خصوصية الأداء على الآلات الموسيقية العربية بمشاركة الدكتور كفاح فاخورى «لبنان» مقرراً، الأب الدكتور يوسف طنوس «لبنان»، البطار بوشعيب ابن سعيد «المغرب»، أحمد بن محمد الواصل «السعودية»، الدكتورة رجاء موسى عبد الله عبد الخير «السودان»، الدكتور سالفاتورا مورا (إيطاليا) .. وتستأنف الجلسة في الثانية عشرة والنصف ظهراً بحضور كل من الدكتور عبد الحميد حمام «الأردن» مقرراً، الدكتور نبيل الدراس «الأردن»، الدكتورة مها العربى «مصر»، الدكتورة عبد المنعم بن حامد «ليبيا» والدكتورة مسعودة القرش «ليبيا».

- تتواصل تصفيات مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى للموسيقى والغناء من الساعة الرابعة حتى السابعة مساء بالمسرح الصغير .

يذكر أن حفل الافتتاح كرم فيه 19 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى، هم الشاعر مدحت العدل (مصر)، الشاعر صلاح محمد علي (مصر)، الموسيقار محمد مصطفى (مصر)، الموسيقار هشام نزية (مصر)، الموسيقار محمد ضياء (مصر)، المطرب عبادي الجوهر (السعودية)، المطرب مروان خوري (لبنان)، الموسيقار محمد الامين (السودان)، عازف القانون فرات قدوري (العراق)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد المصمودي (تونس)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران (مصر)، عازف الناي الدكتور محمود كمال(مصر)، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم(مصر)، فرقة سداسي شرارة(مصر)، بالإضافة إلى تكريم اسماء فنانين رحلوا هذا العام هم الدكتور جمال سلامة (مصر)، الفنان عبده داغر (مصر)، الدكتور فوزي فهمي (مصر)، الموسيقار خالد الأمير(مصر)، الدكتور أشرف هيكل (مصر).