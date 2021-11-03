سميرة سعيد تتألق على مسرح النافورة بدار الأوبرا.. «فيديو وصور»

تألقت النجمة سميرة سعيد، في سماء مسرح النافورة وظهرت في كامل لياقتها الفنية، وقدمت باقة مختارة من أعمالها الخاصة التي نجحت من خلالها في تكوين قاعدة جماهيرية ضخمة، وتنوعت بين القديم والحديث كان منها «حلوة الدنيا معاك، إيه سهرني، لعلمك انت، سوبر مان، كتر كلام، محصلش حاجة، مون شيري، واحشني بصحيح، قال جاني بعد يومين، مش هتنازل عنك أبدا، وهوا هوا».

سميرة سعيد توجه كلمة حب وشكر للمايسترو جمال سلامة

واجهت سميرة عددا من المشكلات، خلال الحفل، بسبب قائد حفلها المايسترو محمد عرام الذي تسبب في إيقاف الحفل أكثر من مرة.

قبلها قدم النجم زياد برجى تحية لمصر وشعبها على مساندة بلاده، كما وجه الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، على دعمها الدائم والمستمر للفنون الجادة، ثم تغنى بكوكبة من أعماله كان منها «قال إيه بيطمن عليا، شو حلو، بيحسدوني، يا قلبي لا تستغرب، والله ورجعت تدق يا قلبي، إلى جانب فايق يا هوى لفيروز وحاول تفتكرنى لعبد الحليم حافظ».

وكان كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد، قيادة وتدريب الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة داليا حسنين، قد استقبل الجمهور على المسرح الخارجي بمختارات من مؤلفات الطرب العربي.