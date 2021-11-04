5 جرائم بطلها مخدر «الشابو».. آخرها حادث الإسماعيلية

يسيطر «حادث الإسماعيلية» وتفاصيله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، بعد أن انتزعت الرحمة من قلب شاب أقدم على قتل رجل مسن وفصل رأسه عن جسده تحت تأثير مخدر «الشابو»، أو كما يعرف باسم «الكرستال»، تلك الحادثة التي هزت مشاعر الجميع وبثت الرعب في نفوس رواد «سوشيال ميديا» لم تكن الأولى التي كان كلمة السر بها هذا المخدر، فهناك جرائم أخرى انتزعت من قلوب مرتكبيها كل المشاعر الآدمية تحت تأثير «الشابو».

ابن يقتل والده بالإسماعيلية تحت تأثير الشابو

حادثة مؤسفة شهدتها محافظة الإسماعيلية أيضا، حين قتل شخص والده بسلاح أبيض، بعدما نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة قتل فيها الابن والده.

ترجع تفاصيل الحادثة التي وقعت في شهر يوليو الماضي، إلى أسرة بسيطة تعرف بحسن السمعة، تسكن بمنطقة الحكر بشارع الثلاثيني بمحافظة الإسماعلية، يعمل الأب «ميكانيكي» سيارات، نشبت بنه وبين الابن مشادة كلامية بسبب إدمان نجله لمخدر «الشابو»، وتطورت المشاجرة إلى أن أقدم الابن على قتله بسلاح أبيض وفر هاربًا.

أب يقتل ابنه بالإسماعيلية

وتكررت الحوادث المؤلمة في محافظة الإسماعيلية، إذ شهدت في شهر أبريل الماضي، حين تجرد أب من مشاعره وقتل لطفل الذي لم يتجاوز العاشرة من عمره، صعقًا بالكهرباء بحجة عدم الانصياع لأوامره وطاعته.

تجمع أهالي قرية «أبو عطوة» على صراخ الطفل عند قيام الأب بضرب طفله الذى لم يتجاوز العاشرة من عمره وقيامه بصعق الطفل بالكهرباء، وتجمهر أهل القرية بالبيت وقاموا بإبعاده عن الطفل ونقلوه إلى مستشفى جامعة السويس في حالة خطرة، ولكن لم يلحق الطاقم الطبي إنقاذه، ولقي مصرعه في الطريق قبل الوصول إلى المستشفى.

مذبحة الأخوة الأشقاء أحد جرائم «الشابو»

وفي شهر مارس الماضي شهدت محافظة قنا جريمة أكثر بشاعة، إذ أقدم شاب مدمن لمخدر الشابو على قتل أشقائه الثلاثة بسبب مشاجرة بينه وبينهم، وباستخدام سلاح بحوزته أطلق النيران عليهم، وعرفت هذه الحادثة إعلاميًا باسم «مذبحة الأشقاء».

أقدم شاب يدعى «محمود» يبلغ من العمر 35 على قتل أشقائه الثلاث «خالد» يبلغ من العمر 45 عامًا و«عمر» 34 عاما و«نوفل» 25 عاما، وبعدما أطلق عليهم النيران من سلاح بحوزته بعد نشوب خلافات بينهم داخل منزلهم، وفي أثناء محاولة ضبطه بادر قوات الأمن بإطلاق النيران عليهم ولقي مصرعه.

رجل يقتل طفله وزوجته وشقيقتها

مجزرة تشبه مشاهد السينما في الانتقام، ولكن هذه المرة وقعت على أرض الواقع واستيقظ عليها أهالي محافظة الفيوم مطلع شهر إبريل الماضي، حينما أقدم أحد سكان القرية «فيديمن» التابعة لمركز سنهور ويدعي «عمرو الربعاوي» مدمن «شابو»، على مداهمة منزل أهل زوجته وإطلاق النيران على المنزل، لتلقى زوجته وطفلها وشقيقة زوجته مصرعهم، إثر إصابتهم بأعيرة نارية، وتسبب في إصابة حماته بشلل بعد تعرضها لطلق ناري بالظهر، فضلا عن إصابة طفله الأوسط بطلقات بالفخذ وأسفل الظهر، وطفلته الصغيرة بجروح سطحية، واستكملت جريمته بإجباره لابنه الأكبر على مساعدته في تعبئة خزينة السلاح.