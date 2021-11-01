أطباء يحذرون من مخدر الشابو بعد حادثة الإسماعيلية: يسبب ضلالات وهلوسة

جريمة مروعة شهدتها محافظة الإسماعيلية قبل ساعات، ووثقتها كاميرات المراقبة التي أظهرت قيام أحد الأشخاص بذبح آخر، وقطع رأسه باستخدام الساطور وحملها والسير بها في شارع طنطا بوسط المحافظة، مثيرًا حالة من الذعر والرعب بين المواطنين.

شهود عيان لـ «الوطن»: الجاني يتعاطى الشابو

وكشف بث مباشر أجرته «الوطن» خلال الساعات القليلة الماضية عن كارثة جديدة تدق ناقوس الخطر حيث تبين من خلال شهود العيان أن القاتل كان يتعاطى مخدرًا يحمل اسم «الشابو» الذي يعد واحدًا من أخطر أنواع المخدرات المصنعة وأكثرها تأثيرًا على الجهاز العصبي.

أخصائي نفسي: الشابو يسبب اضطرابات شخصية

قال محمد الدعوشي، الأخصائي النفسي الإكلينيكي، في تصريحات لـ«الوطن»: «مخدر «الكريستال» الشهير بـ «الشابو» عبارة عن مادة كيميائية شديدة الخطورة على متعاطيها وما يميزها أنها تتسبب في حدوث ضلالات واضطرابات في الشخصية بشكل كبير ومن الطبيعي أن نرى هذا المشهد من شخص يتعاطى الشابو».

وتابع: «الهلوسات والضلالات الشخصية الناتجة عن إدمان هذا المخدر تحوله إلى متقمص لشخصيات في خياله ورأينا في حالة واقعة الإسماعيلية أن القاتل حرص على ارتداء ملابس سوداء بشكل كامل تمهيدًا لجريمته البشعة حيث أمسك رأس الضحية بعد أن قطعها وسار بها بين الناس وهي اعتقادات هيأت له هذه الجريمة وفعلها نتيجة المخدر الذي تحول إلى خطر يهدد المجتمع مع أنواع أخرى متعددة للمخدرات».

من أخطر أنواع المخدرات

وعن طبيعة تكوين هذا المخدر، كشف مصطفى خضري الطبيب المتخصص في علاج الإدمان أنه من أصل نباتي وطبيعة مدمنيه لا يعرفون خطورته على الصحة النفسية والعضوية فهو من أخطر أنواع المخدرات، ولكونه مخربًا لجميع أجهزة جسم الإنسان وعلى رأسها الخلايا العصبية من الوارد أن نرى مثل هذه الجرائم.

وأكد في حديثه لـ«الوطن»، أن متعاطي الشابو لديهم قدرة على عدم النوم بطريقة غريبة فبعضهم قد يمتنع عن النوم لثلاث أو أربعة أيام ثم يدخل في حالة من الهلوسة والتمتمة بكلمات غريبة بجانب أنهم لا يتحكمون في أفعالهم وينفصلون عن الواقع.

شاهد عيان: الأهالي أمسكوا به قبل ارتكابه جريمة أخرى

ومن جانبه، قال عمرو عبد القادر الشاهد على الواقعة وأحد سكان شارع طنطا بالإسماعيلية: «الجاني يعمل في محل موبيليا يمتلكه شقيق المجني عليه إذ كان يتمتم بكلمات غريبة وليست مفهومة لحظة إمساكه برأس الضحية» موضحًا أنه كان يهدد قبلها بدقائق بأنه سيفصل رأسه عن جسده بعدما سدد ضربات على سائر أنحاء جسد المجني عليه وهدد بقتل أكثر من شخص من المحيطين به مكان الجريمة لولا الإمساك به من قبل الأهالي.