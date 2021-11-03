سفاح الإسماعيلية.. القاتل يعترف بـ 3 جرائم ويخضع لفحص نفسي

لا تزال واقعة سفاح الإسماعيلية، مرتكب جريمة حادث الإسماعيلية، مسيطرة على قائمة الكلمات الأكثر بحثا، بعدما أصدرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بيانا تفصيليا عن الحادث، قالت فيه إنها أمرت بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، وفحص حالته النفسية والعقلية، بعدما ظهر أمام النايبة بشكل متزن نفسيا.

سفاح الإسماعيلية

وأوضحت التحقيقات أن سفاح الإسماعيلية الذي ظهر في مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتاد تعاطي المواد المخدرة، وبدأت الجريمة بحديث لمدة دقائق مع المجني عليه، وانتهى بارتكاب الواقعة، التي حازت اهتمام الملايين بسبب بشاعتها.

متزن ومثّل جريمته

وأكدت النيابة العامة، خلال بيان لها، أن سفاح الإسماعيلية، ظهر متزنا خلال التحقيقات، كما ظهر كذلك خلال تمثيل الجريمة وإجراء محاكاة للواقعة، بمكان حدوثها، وأمرت النيابة أيضا، فضلا عن حبسه لمدة 4 أيام، بفحص حالته النفسية والعقلية، وبيانها.

شهود الواقعة

واستمعت النيابة العامة خلال التحقيقات التي أجرتها في الحادث، لشهادة مصابين اثنين طعنهما سفاح الإسماعيلية، فضلا عن 5 شهود آخرين، ودارت أقوالهم حول أنه اعتاد تعاطي المواد المخدرة، وشرحوا ما شاهدوه في الواقعة، حيث التقى سفاح الإسماعيلية بالمجني عليه، ثم دار بينهما حديث استمر لمدة دقائق، وبدأ السفاح في تنفيذ جريمته، ولما حاول المارة منعه، أدعى وجود خلافات بينهما لمنعهم من الدفاع عن الضحية، حتى فاضت روح الأخير، متأثرا بإصاباته، وجرت مراسم دفن جنازة ضحية سفاح الإسماعيلية، أمس الثلاثاء، من مسجد قريب من منزله، بعد انتهاء أعمال تشريح جثته، حيث صرّحت النيابة بدفنه.

فيديو سفاح الإسماعيلية

وأهابت النيابة العامة، خلال بيان أصدرته، بالجميع، عدم تداول الفيديو، بسبب ما يحتويه من مشاهد قاسية، مؤكدة ضرورة تسليم الفيديوهات للجهات المعنية دون تداولها أو نشرها، حفاظا على سير التحقيقات، ومشاعر ذوي المجني عليهم والمواطنين كافة.