أستاذ علاج إدمان عن متعاطي الشابو: «بيقعد صاحي 4 أيام من غير ما ينام»

قال الدكتور نبيل عبدالمقصود، أستاذ علاج السموم والإدمان، إن مخدر «الشابو، الكريستال» ليس ضمن باقي المخدرات ولكنه من المواد المنبهة، وصُنّف ضمن جدول المخدرات، لافتا إلى أن من يتعاطاه لمرة واحده فسيدمن عليه بشكل سريع، «ممكن من أول مرة الشخص يدمنه، والمنبه ده بيدي نشاط وطاقة غير محسوبة، ومتعاطيه بيقعد صاحي 4 أيام من غير ما ينام».

عبد المقصود: المخدر يصيب الشخص بانفجار في الأوعية الدموية أو توقف عضلة القلب

وأضاف «عبدالمقصود»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مثل ذلك المنبه يؤدى إلى ارتفاع كبير في ضغط الدم ومعدل نبضات القلب، وفي حال كان لمتعاطيه مشكلات في الأوعية الدموية أو الشرايين فيؤدي تعاطيه إلى انفجار أحدى تلك الأوعية أو توقف عمل عضلة القلب بشكل كلي.

عبد المقصود: متعاطي الشابو بيحس أنه معندهوش اتزان في التصرفات

وأوضح أن الأعراض التي تظهر على متعاطي ذلك المخدر هو عدم القدرة على الاتزان أو النوم، كما أن تصرفاته دائما ما تكون غير محسوبة «الشخص بيحس أنه معندهوش اتزان في التصرفات، وتحركه بيكون سريع، وبيكون مش ثابت في مكانه، بجانب الهلوسة في الكلام وعدم التركيز فيه».

وفند: «تصرفات الشخص المتعاطي بتكون غير ملحوظة، وبتؤدي للإضرار بالنفس والغير، وللإقلاع عن ذلك المخدر صعب للغاية، ودائما ما يحتاج للعلاج والاستشارة الطبية».

وأكد أن منتجي هذا النوع استعانوا بأنواع مختلفة من المواد التي تزيد من حده الهلوسة للشخص، «الإقلاع عنه صعب جدا وبيتعب الأطباء جدا، ولكن الإقلاع عنه مش مستحيل، وخلال السنة الأخيرة جالي كتير، وبتتلف الخلايا العصبية والأطراف العصبية تلف غير قابل للاسترداد».