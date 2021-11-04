14 معلومة عن الجواز الصحي.. مجاني محليا وبـ250 جنيها للسفر للخارج

أعلنت مصر تدشين تطبيق جواز السفر الصحي المصري عبر منصات التحميل المجانية، والذي يمكنه إثبات حصول المواطنين على اللقاح محليًا وفي الخارج، ويساعد المواطنين على الدخول للمصالح الحكومية خلال الفترة المقبلة، تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع دخول المصالح الحكومية لغير الحاصلين على اللقاح.

الدكتور أيسم صلاح مستشار وزير الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات كشف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «CBC» أبرز المعلومات عن جواز السفر الصحي والتي نرصدها لكم كما يلي:

1- يمكن تحميله بشكل مجاني وبسهولة من متجر التطبيقات.

2- سيعمل التطبيق بجانب الشهادة الورقية.

يستخدم الجواز الصحي في الداخل وعند السفر

3- يحتوي على نفس معلومات وبيانات شهادة الحصول على اللقاح الورقية.

4- يمكن استخدامه في جميع الأغراض الداخلية ويمكن استخدامه عند السفر للخارج.

5- سيساعد موظفي الجهات الحكومية على اثبات حصولهم على اللقاح ودخول المصالح الحكومية وكذلك راغبي الحصول على الخدمات من المصالح الحكومية.

6- يحتوي على الرقم القومي ورقم التسجيل للحصول على اللقاح والذي وصل للمواطن على رسالة عبر الهاتف المحمول.

7- عند التسجيل في التطبيق يتم ارسال كود على رقم الهاتف الذي تم تسجيل طلب الحصول على اللقاح عليه ويتم التعرف على هوية صاحب الطلب بعدها.

إضافة صورة صاحبه بطريقة الـ«سيلفي»

8- يتم إضافة صورة الشخص للتطبيق، ويمكن السماح بالتقاط صورة سيلفي لإضافتها للجواز الصحي.

9- يستدعي التطبيق بيانات حصول الشخص على اللقاح من قاعدة البيانات المسجلة لدى الوزارة.

10- يحتفظ التطبيق ببيانات الجرعة الأولى وموعدها ونوع اللقاح والجرعة الثانية ومكان تلقي اللقاح.

11- يمكن اظهار بي أر كود لاستخدامه في المطارات وعند السفر للخارج للتأكيد على أن المواطن تلقى اللقاح.

12- يمكن استخدام التطبيق للدخول للتجمعات التي تشترط التطعيم ويحتوي التطبيق على مشاركة البيانات بالألوان حيث يظهر اللون الأخضر لمن حصل على اللقاح جرعتين وأصفر لمن حصل على جرعة واحدة وأحمر لمن لم يحصل على اللقاح.

13- يحتوي التطبيق على أنيميشن لتأمين التطبيق وحتى لا يمكن استخدام صور أو صور الشاشة برنت سكرين لإيهام البعض بالحصول على اللقاح.

14- كانت مصاريف التسجيل على التطبيق 100 جنيه للأغراض الداخلية و250 جنيه لأغراض السفر، إلا أنه تقرر أن يكون مجانًا للأغراض الداخلية ويمكن استخدامه للسفر مقابل 250 جنيه وسيتم رد الـ100 جنيه لمن دفعوا مقابل الاستخدامات المحلية.