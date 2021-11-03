«الصحة» تكشف موعد طرح تطبيق جواز السفر الإلكتروني

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، إن الساعات المقبلة تشهد إطلاق تطبيق جواز السفر الإلكتروني الصحي للمواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا أو المواطنين الذين سوف يحصلون على لقاح كورونا؛ يمكنهم تحميل تطبيق جواز السفر الإلكتروني بدلا من الشهادة الورقية، وذلك تسهيلا على المواطنين في إجراءات السفر.

مزايا تحميل تطبيق جواز السفر الإلكتروني الصحي

وأشارت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، أن تطبيق جواز السفر الإلكتروني الصحي له العديد من المزايا وتتمثل في:

- التطبيق مزود بخاصية prcode.

- التطبيق معترف به في كل مطارات العالم مما يسهل عملية التنقل والتحرك مباشرة عقب الهبوط من الطائرة.

- تطبيق جواز السفر الإلكتروني يوضح اللقاح الحاصل عليه المواطن.

- يتضمن التطبيق خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان: «الأحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، الأصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، والأخضر إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح».

- يمكن استخدام هذه الخواص في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.

مصير من لا يتسطيعون الحصول على تطبيق جواز السفر الإلكتروني

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة على أن هناك العديد من المواطنين الذين لا يملكون الهواتف الذكية التي من خلالها يمكنهم تحميل تطبيق جواز السفر الإلكتروني خلال الفترة الحالية، وأن الحل البديل لهؤلاء الأشخاص الاستمرار في إصدار الشهادات الورقية.

الصحة: التطبيق سيكون متاحا عبر منصة بلاي جوجل

ومن المقرر إطلاق تطبيق جواز السفر الإلكتروني خلال الساعات القليلة المقبلة عبر منصة «بلاي جوجل» لكل أنواع الهواتف المحمولة بنظام الأندوريد، وكذلك الهواتف الأيفون، وتحميل التطبيق والتسجيل بنفس رسوم استخراج الشهادة الورقية مع إمكانية تسجيل أكثر من شخص على التطبيق، ولكن كل شخص برسوم منفصلة.