3 طرق لإثبات تلقي لقاح كورونا للدخول للمصالح الحكومية.. تعرف عليها

كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، الطرق الممكنة لإثبات تلقي الموظفين وراغبي الحصول على الخدمات الحكومية للقاح كورونا من أجل السماح لهم بدخول المصالح الحكومية.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، وأكد سعد أن حصر تقديم الخدمات الحكومية على الملقحين ضد فيروس كورونا بدأ من 1 ديسمبر، مشددًا على أن ذلك قاصر على الخدمات الحكومية فقط مثل الوزارات والمصالح الحكومية ودواوين المحافظات، مؤكدًا أن البنوك والمولات لم تدخل في ذلك القرار حتى الآن.

أبرز طرق إثبات الحصول على لقاح كورونا للدخول للمصالح نرصدها لكم كما يلي:

الطريقة الأولى: الكارت الورقي

هي الوسيلة الأسهل وهي الاحتفاظ ببطاقة الحصول على اللقاح والمدون فيها تاريخ حصوله على الجرعة الأولى والثانية للقاح والتي تكون مختومة بخاتم شعار الجمهورية.

الطريقة الثانية: شهادة «بي أر كود»

الدخول لموقع وزارة الصحة أو الذهاب للوحدة الصحية ويقدم طلبا للحصول على شهادة لقاح كورونا بكود «بي آر كود» صادرة عن مركز الوثائق المؤمنة مقابل رسوم.

الطريقة الثالثة: تطبيق الهواتف الذكية

سيكون هذا التطبيق متاحا عبر كل أجهزة الهواتف الذكية أندرويد وغيرها ويحصل المواطن فيها على تصنيف بالألوان، حيث يعني اللون الأخضر أنه حصل على اللقاح ويعني اللون الأحمر أنه لم يحصل على اللقاح، ويمكن استخدام هذه الطريقة عند السفر للخارج نظرًا لوجود «بي آر كود» يمكن قراءته في المطارات يوضح أنه حصل على اللقاح.