متحدث الصحة: تطبيق إظهار الحصول على اللقاح مجانا للمواطنين داخل مصر

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، فتح باب التسجيل للأطفال أكثر من 15 عاما لتلقي اللقاح المضاد لكورونا، «يتم توجيه رسالة للحصول على اللقاح خلال يومين وهذه العملية مستمرة»، لافتا إلى أنه جرى استقبال عدد كبير من كشوفات الطلاب في المدارس والجامعات.

وتابع: «يتم تلقيح هؤلاء الطلاب بلقاح فايزر لذا يتوجه الطلاب إلى أماكن تلقي اللقاح لأنه يتم تبريده بدرجات معينة لذا من الصعب توفير هذا اللقاح في المدارس ويوجد 8 ملايين جرعة من فايزر في مصر مع توقع استقبال جرعات أكثر الفترة المقبلة بعد نجاح مصر في تلقي 78 مليون جرعة من مختلف اللقاحات».

تسهيل حصول المواطنين على اللقاحات

وأضاف «مجاهد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه يجرى تسهيل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتصل إلى الأفراد في مراكز الشباب والتجمعات وأمام بعض محطات المترو.

انحسار الإصابات في الموجة الرابعة

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الفترة الماضية شهدت ذروة الموجة الرابعة وبدأت في الانحسار، مبينا أن الموجة الرابعة شهدت قفزات في أعداد الوفيات مع استقرار أعداد الإصابات.

إظهار عدد الجرعات التي حصل عليها الشخص

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك تطبيق يسمى «اطمئن» وهو وسيلة إلكترونية بجانب الشهادة الورقية وهو جواز السفر الصحي يتم تحميل على الهاتف المحمول ويتم تسجيل عليه رقم التطعيم ويرفع الشخص صورة عليه لتظهر عدد الجرعات التي حصل عليها الشخص وتاريخ تطعيمها حيث يتم تجميع هذه البيانات على التطبيق وتوجد 3 ألوان الأحمر يعني أن الشخص لم يحصل على اللقاح والأخضر يشير إلى حصوله على جرعتين أما الصفراء فتعني أن الشخص حصل على جرعة واحدة.

التطبيق مجانا داخل مصر

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن الشخص الذي يمكن إظهار تطعيمه من خلال إبراز بياناته عن طريق التطبيق في ظل التحول الرقمي الذي تطبقه الدولة ويعمل هذا التطبيق منذ صباح اليوم.

ولفت إلى أنه بداية من الغد سيتم تشغيل البرنامج داخل الدولة مجانا ولكن خارج الدول يدفع الشخص 250 جنيها حيث يجرى طلب هذه الأموال إذا اشترط التطبيق رفع جواز السفر.