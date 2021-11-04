مصرع طفلة صعقا بالكهرباء داخل منزلها في سوهاج: «لمست سلك الثلاجة»

لقيت طفلة مصرعها صعقا بالتيار الكهربائي، إثر ملامسة يدها أحد الأسلاك العارية بثلاجة منزلها بدائرة مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاه المركزي، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاه بورود إشارة من مستشفى المنشاه المركزي، بوصول الطفلة «مني.م.ا.ع»، 4 سنوات، تقيم بدائرة مركز المنشاة إلى المستشفي جثة هامدة إثر صعق كهربائي، انتقل الي مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

مصرع طفلة صعقا داخل منزلها

وبسؤال والدتها المدعوة «نجاح.ش.ف»، 40 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية أفادت بأنه أثناء لهو ابنتها بالمنزل لامست يدها أحد الأسلاك الكهربائية بالثلاجة مما نتج عنه صعقها ووفاتها، ونفت الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة، هبوط حاد بالدورة الدموية والنفسية، نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات المباحث وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة، وأمرت بدفن الجثة.