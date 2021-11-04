عودة ديانج لتشكيل الأهلي أمام الزمالك.. وحيرة بسبب ميكيسوني وشريف

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنسبة كبيرة على عودة أليو ديانج لخط وسط الفريق أمام الزمالك، في المباراة المقرر إقامتها غدا الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، على ستاد القاهرة الدولي، وذلك بعد غيابه عن مباراة البنك الأهلي للإيقاف، لسابق طرده في الجولة الأولى أمام الإسماعيلي.

كما استقر «موسيماني» على عودة أكرم توفيق للظهير الأيمن بدلاً من محمد هاني، خاصة في ظل قوة مهاجمي الأبيض وتحديداً المغربي أشرف بن شرقي الذي يحتاج لمدافع قوي لإيقاف خطورته، وأكرم هو الأكثر استعدادا للمشاركة في مباراة غدا الجمعة، وذلك وفقًا لمصادر مطلعة داخل النادي.

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