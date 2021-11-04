محمد فضل: موسيماني سيرحل عن الأهلي إذا خسر القمة

قال محمد فضل، محلل قنوات «أون تايم سبورتس»، إنّ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، سيرحل عن تدريب الفريق، إذا خسر أمام الزمالك في مباراة القمة، خلال المباراة التي ستجمع الفريقين على ستاد القاهرة في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتابع: «إذا بادر الأهلي بتسجيل الأهداف سيحسم المباراة لصالحه، أما إذا سجل الزمالك أولًا فالأهلي قادر على العودة في النتيجة».

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