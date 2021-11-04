وزير الإسكان يتابع مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون بالقاهرة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، مراحل تقدم الموقف التنفيذي لمشروع تطوير «منطقة سور مجرى العيون»، وهو أحد أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة.

تطوير منطقة سور مجرى العيون

وقال وزير الإسكان، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضاري، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافي والسياحي.

وأضاف وزير الإسكان، أنه تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني، لعدد من العمارات بالمشروع، بالتوازي مع تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وجارٍ تنفيذ باقي العمارات بنسب متقدمة.

97 عمارة تضم 1924 وحدة سكنية

وأوضح وزير الإسكان، أن المشروع يشمل تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضي ببعض العمارات، بجانب تنفيذ مول تجارى إداري ترفيهي، على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراج يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسي مكشوف أمام المول.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية التي تم ويجرى تنفيذها، تهدف للارتقاء بمستوى إحدى أهم المناطق بمدينة القاهرة، وذلك تزامنًا مع النهضة العمرانية التي تشهدها مصر خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، سواء من خلال توسيع الرقعة العمرانية بإنشاء المدن الجديدة، أو بتطوير العمران القائم.