أستاذ اقتصاد: مصر الأولى بإفريقيا في جذب الاستثمارات الفعلية خلال 2021

قال الدكتور أحمد رجب أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن تعويم الجنيه في عام 2016 كان خطوة مهمة جدًا نحو التقدم، إذ أدى هذا الإجراء إلى انتظام إتاحة العملات الأجنبية، كما طمأن المستثمرين بشأن عدم قيام الدولة بتحديد قيمة العملة الوطنية، إذ أن السوق –أي الطلب والعرض- أصبح هو القائم بهذه المهمة، لافتًا إلى أن مصر أصبحت الأولى على أفريقيا في جذب الاستثمارات الفعلية خلال هذا العام.

اقتصادنا لم يكن قادرا على التنفس

وأضاف رجب خلال مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن الاقتصاد لم يكن قادرًا على بسبب وجود مشكلات في رئته وهي النقد الأجنبي، وهو ما أدى إلى تحسن وضع الاقتصاد المصري أثناء جائحة كورونا، رغم أن معظم دول العالم تأثرت بشدة من هذه الأزمة.

زيادة الصادرات بسبب التعويم

وتابع أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الاقتصاد يدار بمجموعة من السياسات، مثل السياسات النقدية والمالية والتجارية، لافتًا إلى أن مصر كانت تعاني من خلل كبير في هذه المنظومة قبل تولي الرئيس السيسي رئاسة البلاد.

وأضح رجب، أن قرار مصر في نوفمبر 2016 بـ تعويم الجنية، وفرض الإصلاحات الاقتصادية، أدى إلى زيادة الصادرات وفرض سياسات مالية توسعية مثل دعم الشركات لزيادة قدرتها على التصدير.

وأكد رجب، على إشادة المؤسسات المالية باقتصاد الدولة المصرية ليست من فراغ لكنها تأتي نتيجة لزيادة أقبال المستثمرين على الاقتصاد المصري، موضحًا أنه في عام 2021 تعتبر مصر هي الجهة الأولى في قارة أفريقيا على مستوى الاستثمارات الفعلية، كما يثق المستثمرون في أطروحات سنداتها الدولية بالإضافة إلى تنوع مصادر الدخل.