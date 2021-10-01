اقتصادي: مصر الأولى أفريقيا في جذب الاستثمارات بفضل برنامج الإصلاح

قال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، إن أغلب مواقع التصنيف العالمية دائما ما تضع مصر في مصاف الدول التي ستحقق عوائدا اقتصادية إيجابية، بالرغم من مرورها بجائحة فيروس كورونا، كباقي دول العالم، وهو الأمر الذي لم يأتِ من فراغ، ولكن بسبب اتخاذ القيادة السياسية قرارا بالإصلاح الاقتصادي.

مصطفى: الإصلاح المالي الذي نفذته الدولة ساعدنا في تجاوز أزمة كورونا

وأضاف «مصطفى»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، على فضائية «DMC»، اليوم الجمعة، أن مصر أحدى أعلى دول العالم في معدلات النمو الإيجابية، بعدما نفذت القيادة السياسية برنامجا للإصلاح المالي والنقدي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ما أدى إلى زيادة الاستثمار في مصر.

مصر نجحت في الاحتفاظ بالمركز الأول لجذب المشروعات الاستثمارية

وأوضح أن جائحة فيروس كورونا، أثرت في كبريات الدول الأجنبية، وأدت إلى تحقيق تلك الدول معدلات نمو سالبة، إلا أنه وفي مصر، فقد زادت معدلات النمو لأكثر من 2%، «معدلات نمو الدول الكبرى انخفضت بشكل كبير، ولكن حركة الاستثمار في مصر كانت إيجابية، بعد ما نجحت مصر في الاحتفاظ بالمركز الأول على مستوى القارة في جذبها للمشروعات الاستثمارية».

وأكد أن برنامج الاصلاح الاقتصادي، كان أحد العوامل الهامة في الوصول إلى ذلك الإنجاز، بعدما قررت القيادة السياسية البدء فيه، وكان برنامج الإصلاح اقتصادي عنيفا، وشارك المواطن فيه مع الدولة، حتى عاد الاقتصاد المصري لطريقه الصحيح.

وأشار إلى أن ما تنتجه مؤسسات النقد المالي العالمية، يعكس مدى قوة وكفاءة الاقتصاد المصري، ما سيؤثر على جذب المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في مصر، «بيانات مؤسسات النقد الدولية غير البيانات الحكومية المصرية، وده بيزيد من ثقة المستثمرين الأجانب، ومصر حققت أعلي معدلات للنمو من الدول الكبيرة بالرغم من تحديات كورونا».