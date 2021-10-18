وزيرة التضامن من المنيا: الرائدات الريفيات متطوعات ولسن موظفات

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تدعم 4 ملايين أسرة من خلال برنامج تكافل وكرامة، لافت إلى فحص 4 آلاف شكوى خاصة بتكافل وكرامة، وجاري فحص 4 آلاف أخرى، وأعلنت سعي الوزارة لميكنة كافة الخدمات إلى جانب الاهتمام بالقضايا العامة مثل ختان الإناث، والهجرة، والزواج المبكر، والتطرف الفكري، والتعاطي، والإدمان، والاكتشاف المبكر للإعاقة.

وزيرة التضامن: ألف مشروع ضمن برنامج فرصة

وأضافت «القباج»، خلال تدشينها حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»، بمركز العدوة، شمال محافظة المنيا، اليوم، بحضور الدكتور محمد أبوزيد، نائبا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوزارة معنية ببناء الإنسان، وتقدم 200 ألف مشروع ضمن برنامج فرصة، وإنشاء مراكز تأهيل داخل كل وحدة محلية، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت أن الوزارة تقدم أكثر من خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة في مبادرة حياة كريمة، إذ جرى زيادة مراكز تأهيل ذوي الإعاقة وتوفير الأجهزة التعويضية، فضلا عن كيان كبير للأجهزة التعويضية أمر بانشائه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

شمل برنامج الزيارة، تفقد عددا من البرامج منها 2 كفاية والتمكين الاقتصادي ولا للزواج المبكر والحضانات والعيادات ومؤسسة حياة كريمة وتكافل وكرامة.

وأشارت إلى ميكنة جميع الجمعيات الأهلية من خلال المنظومة الموحدة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج تطوير قدرات تلك الجمعيات، موضحة زيادة مكافآت الرائدات الريفيات من 300 إلى 900 جنيه خلال الفترة الماضية، علما بأنهم يعملن كمتطوعات ولسن موظفات.

وأعلنت الوزيرة، إنشاء نظام مميكن لبرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة، ويُجرى تدريبات علي المشروعات، بالإضافة إلى إنشاء 100 ألف مشروع متناهي الصغر لتمكين المرأة، وإنشاء وحدات إنتاجية، وفتح الإقراض الآمن.