وصول جثة طفلة من ضحايا بلطجي الفيوم إلى المستشفى العام

قال عصام هلال، نائب مدير مستشفى الفيوم العام، إن المستشفى استقبل جثة فتاة تدعى «فاتن عبدالمولى»، ضمن ضحايا بلطجي الفيوم، أيمن عبدالمعبود، وجرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى، تحت تصرف مفتش الصحة والنيابة العامة التي ستتخذ الإجراء اللازم حيالها سواء بتشريحها من عدمه.

حالة بلطجي الفيوم مستقرة

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عبر بث مباشر، إن أيمن عبدالمعبود البالغ من العمر 40 عاما، محتجز في مستشفى سجن الفيوم تحت الحراسة المشددة من قبل قوات الأمن، ويجري حاليا فحصة طبيا بعد إصابته بطلق ناري في اليد والفخد، مؤكدا أن حالته مستقرة.

فحص طفلة من ضحايا أيمن عبدالمعبود

وتابع بأن هناك طفلة تدعى «نيرة حمادة يحيى»، 16 عاما، مصابة بكدمات في وجها ويجري فحصها طبيا وجار متابعة حالتها من قبل الأطباء للوقوف على رحلة العلاج.

تحرير رهائن بلطجي منشأة عبدالله

وكان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم تلقى إخطاراً يفيد، بتمكن قوات الأمن من تحرير الرهائن من منزل بلطجي الفيوم أيمن عبد المعبود الشهير، خُط الفيوم، بمنطقة منشأة عبدالله بمركز الفيوم، بعد تفجير الأبواب المحصنة، وإنقاذ أفراد الأسرة دون تمكنه من إصابتهم، فيما أُصيب الجاني بطلق ناري.

وبعد 24 ساعة من احتجاز الجاني للرهائن وهم زوجته وحماته وأبنائه وأقارب زوجته في المنزل، أطلق سراح رهينتين «طفلان» بعد التفاوض مع الشرطة، وظلت 12 رهينة بالمنزل حتى مداهمته فجرا اليوم، بعد تفجير الأبواب المحصنة، وتبادله إطلاق النار مع الشرطة وإصابته بطلق ناري.

وانتقلت النيابة العامة بمحافظة الفيوم، إلى مستشفى الفيوم العام لسؤال المصابين وسماع أقوالهم لمعرفة تفاصيل 24 ساعة احتجاز تحت قبضة أيمن عبدالمعبود، داخل منزله الحصين.