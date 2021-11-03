خط الفيوم يحتجز ثمانية رهائن ويراقب منزله بالكاميرات

مفاجأت جديدة، كشفتها تحريات مباحث الفيوم، حول جريمة خُط الفيوم، حيث تبينّ أنّه يراقب منزله وجميع المداخل المؤدية إليه بالكاميرات، ويتابع تحركات الأمن حول المنزل، ما جعله يهدد بقتل الرهائن لخوفه من الوقوع في قبضة الأمن، بعدما أطلق النيران على زوجته وحماته، واستغل أطفاله وأشقاء زوجته كدرع بشري ورهائن، وذلك بسبب نشوب خلافات زوجية، وسط تردد أنباء عن اغتصابه صديقة زوجته قبل إطلاق النيران على زوجته، إلا أنّ الغموض يسيطر على الواقعة حتى الآن.

8 رهائن في جريمة خط الفيوم

وأكدّ مصدر أمني، أنّ جريمة خط الفيوم، تشمل ثمانية رهائن على الأقل، حيث أنّ أشقاء زوجته كانوا في منزله وأحدهم كان برفقة زوجته وأطفاله، موضحاً أنّ تحريات المباحث تجري على قدم وساق لتحديد عدد الرهائن بالضبط، بالإضافة إلى تفريغ الكاميرات بالشوارع المحيطة بمنزل المسجل خطر أيمن عبد المعبود للتأكد من عدد الرهائن.

قوات الأمن تغلق الطريق الدائري

وأغلقت قوات الأمن، الطريق الدائري بمحيط منزل خُط الفيوم، وعززت من قواتها بتلك المناطق، فيما تحاول قوات الأمن الضغط على خُط الفيوم ليقوم بتحرير الرهائن وتسليم نفسه، وحتى الآن لا توجد أي معلومة مؤكدة عن وجود مصابين أو وفيات من عدمه.

خُط الصعيد يطلق النيران على أسرته

تعود تفاصيل الواقعة إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حينما أقدم مسجل خطر يدعى أيمن عبد المعبود، 44 سنة، على إطلاق النيران داخل منزله، وأبلغ الأهالي الشرطة التي حضرت على الفور، وفوجئت باتخاذه عدد من الرهائن ليستخدمهم كدرع أمني حتى لا يقع في قبضة الأمن، فيما امتنعت قوات الأمن عن الهجوم عليه، أو تبادل إطلاق النيران معه حرصاً على حياة الرهائن.