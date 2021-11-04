دوين جونسون: لن أستخدم أسلحة حقيقية في أعمالي.. «خوفا من سيناريو Rust»

تطرق الممثل الأمريكي دوين جونسون للحديث عن استخدام الأسلحة داخل مواقع التصوير، وذلك بعد واقعة مقتل مديرة تصوير فيلم «Rust» بالخطأ على يد الممثل أليك بالدوين، وذلك خلال العرض الخاص لفيلم «Red Notice»، هو واحد من العديد من أفلام هوليوود التي تم استخدام أسلحة نارية من أجل أحداث مليئة بالإثارة.

وأكّد دوين جونسون الشهير بـ «ذا روك»، أنَّه تمّ اتباع بروتوكولات أمان دقيقة للغاية أثناء التصوير، ولكنه تعهد بالتوقف عن استخدام الأسلحة النارية الحقيقية في جميع المشاريع التي تنتجها شركته «Seven Bucks Productions»، وذلك بعد حادث الموت المأساوي للمصورة السينمائية هالينا هاتشينز في فيلم أليك بالدوين.

سنستخدم المسدسات المطاطية

وأوضح الممثل الأمريكي، في العرض الخاص لفيلم «Red Notice»، مساء أمس، «لقد حزن قلبي بشدة، بعد ما فقدنا فقدنا حياة، قلبي يتألم من أجل عائلتها والجميع في فريق عمل الفيلم».

وقال جونسون، إنَّه لن يستخدم سوى البنادق المطاطية في مجموعاته، وسيفرض هذه القاعدة مع أي استوديو يعمل معه، «لا يمكنني التحدث نيابة عن أي شخص آخر، لكن يمكنني أخبرك بوضوح أن أي فيلم نمضي قدمًا مع شركة Seven Bucks Productions - أي فيلم ، أو أي برنامج تلفزيوني ، أو أي شيء نقوم به أو ننتجه لن نستخدم أسلحة حقيقية على الإطلاق، سوف ننتقل إلى المسدسات المطاطية، لن نقلق بشأن تكلفتها».

وفاة مديرة تصوير «Rust» مفجع

يتذكر جونسون أنه بعد ورود الأخبار التي أكدت وفاة هاليانا هاتشينزعلى مجموعة «Rust»، كان على الهاتف مع فريقه في غضون ساعتين لمناقشة التغييرات التي تحتاج شركته إلى إجرائها لضمان تحقيق السلامة الكاملة للمضي قدمًا.

وقال جونسون: «أحب صناعة الأفلام»، متابعا: «هناك بروتوكولات وتدابير أمان اتخذناها دائمًا في صناعة الأفلام ونأخذها على محمل الجد، وهذه المجموعات هي مجموعات آمنة، ونحن فخورون بذلك، لكن الحوادث تحدث، وعندما يحدث شيء من هذا القبيل بهذا الحجم، يكون الأمر مفجع، أعتقد أن الشيء الأكثر حكمة وأذكى شيء يمكن فعله هو التوقف للحظة وإعادة فحص كيف ستمضي قدمًا وكيف سنمضي قدمًا للعمل سويا».