انتشال 36 جثة من تحت أنقاض مبنى من 21 طابقا في نيجيريا

أعلن مدير العام لوكالة إدارة الحالات الطارئة «فيمي اوكي اوسانينتولو»، عن ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى مكون من 21 طابقًا في «لاجوس» العاصمة الاقتصادية لنيجيريا، إذ تم انتشال 36 جثة من تحت الأنقاض، لافتًا إلى أنّ الجثث لـ33 رجلًا و3 نساء، وتواصل خدمات الإنقاذ عمليات البحث عن الضحايا.

انهيار مبنى مكون من21 طابق بلاجوس

و كان المبنى قد انهار بعد ظهر يوم الإثنين الماضي، في حي «إيكويي» في مدينة «لاجوس»، وكان بداخله 50 شخصا على الأقل من بينهم عمال ومالكي المبنى.

وصرحت الوكالة الطوارئ الوطنية النيجيرية أن هناك ما لا يقل عن 50 شخصا من بينهم مالك المبنى ما زالوا تحت الأنقاض، حسبما ذكرت صحيفة «بريميم تايمز» النيجيرية.

و قالت الوكالة، أن قوات الحماية المدنية سارعت لإنقاذ عشرات العمال الذين كانوا موجودين بداخله لحظة الانهيار، بعد أن تلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا بالحادث.

وكانت السلطات النيجيرية قد طالبت بتكوين لجنة مستقلة للوقوف على الأسباب انهيار المبنى التجاري، كما أن السلطات حُددت فترة زمنية قدرها شهرا لوصول اللجنة إلى أسباب الكارثة التي وقعت بأحد أحياء مدينة «لاجوس» الغنية.

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وبحسب وكالة الأنباء «رويترز»، في مارس 2019، انهار مبنى يضم مدرسة، في مدينة «لاجوس»، أسفر عن مقتل 20 و نجاه 45 آخرين، ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم المنطقة الجنوبية الغربية للوكالة الوطنية، إبراهيم فارينلوي، أن المبنى المنهار كان مكون من 3 طوابق، ومن جانبه قال وزير الصحة النيجيري، غيد إدريس، إنه لا توجد تفاصيل عن عدد الأطفال بين القتلى، لكن 10 أطفال و 4 بالغين ما زالوا يتلقون مساعدات طبية.

كما تشهد نيجيريا من حين لآخر انهيار مبان بسبب ضعف تطبيق اللوائح واستخدام مواد بناء ضعيفة الجودة، حيث لقى أكثر من 100 شخص حتفهم في عام 2016 عندما انهارت كنيسة في جنوب شرق نيجيريا، وفقا لوكالة «رويترز».