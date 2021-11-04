ضبط 1017 مخالفة تموينية خلال أكتوبر في دمياط

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط، اليوم الخميس، تحرير 1017 محضراً ضد المخالفين، خلال الحملات التى شنتها على مدار أكتوبر الماضي، حيث تم تحرير 128 محضراً للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز، وعدم الالتزام بالمعايير والموازين المقررة والعمل بدون ترخيص.

تحرير889 محضراً لمخالفات تموينية من بينها ذبح خارج المجازر

وبالمتابعة الميدانية، من خلال الحملات المفاجئة التي شنتها المديرية على الأسواق، لمتابعة حركة السلع، فقد تم تحرير889 محضراً لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية والذبح خارج المجازر .

وفي السياق ذاته، قامت المديرية بأخذ 95 عينة غذائية، بما فيها حلوى المولد، للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة، وكذلك 80 عينة من المطاحن، منهم 20 عينة من القمح المعد للطحن، وعدد 20 عينة دقيق، و40 عينة نخالة.

مديرية التموين: تكثيف المرور على المنشأت التموينية

وأكدت مديرية التموين بمحافظة دمياط حرصها على تكثيف المرور على المنشآت التموينية بأنواعها، ومكافحة الغش التجاري، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، من خلال تكثيف الحملات وجولات المرور والمتابعة على الأسواق والمخابز ومستودعات المواد البترولية بصفة مستمرة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بضرورة تكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، والتأكد من توافر السلع والمواد البترولية بالأسواق بالأسعار المحددة، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة، والإعلان عن أسعار السلع بالأسواق.