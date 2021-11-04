تفاصيل الألبوم الوحيد لـ سهير البابلي.. 7 أغنيات منها «سي السيد»

مازالت الفنانة سهير البابلي تعاني بشدة من الأزمة الصحية التي ألّمت بها، وأدت إلى دخولها العناية المركزة خلال الأيام الماضية، وإصابتها بحالة من عدم الوعي والإدراك.

سهير البابلي طرحت ألبوما وحيدا بعنوان «سي السيد»

سهير البابلي لم تكن فقط فنانة كبيرة في المجالات السينمائية والمسرحية والتلفزيونية فقط، وإنما كان لها نجاح كبير في عالم الغناء خلال منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، عندما طرحت ألبوما بعنوان «سي السيد»، وذلك بعد حديث سابق للفنانة الراحلة شادية أشادت فيه بصوت «البابلي».

شادية أعجبت بأغنيات الألبوم

وطرح الألبوم الغنائي عام 1987، وضم سبع أغنيات، هي «سي السيد» و«أهلا» و«استراحة»، و«هيجننوني»، و«اهي دي الناس»، و«الدنيا كده»، و«حب الزمن ده»، وشارك في تأليفها وتلحينها كل من بهجت قمر وحسن أبو السعود وسمير الطائر وخالد الأمير ومختار السيد؛ وشاركها في الغناء الممثل الكوميدي أحمد بدير الذي قدم معها أغنية «سي السيد» التي حملت اسم الألبوم.

وذكرت سهير البابلي، أن الفنانة الراحلة شادية حينما استمعت للألبوم أعجبت به للغاية، وأشادت بصوتها، وقالت فى حوار لجريدة المساء: «يمكن تكرار هذه التجربة أو الاستمرار فيها، ولكن عمل حفلات ومواجهة ومقابلة جمهور فهذا من رابع المستحيلات»

وسهير البابلي اسمها الحقيقي سهير حلمي إبراهيم البابلي، ولدت في 14 فبراير 1937، بمركز فارسكور بمحافظة دمياط، وبدأت دخول عالم الفن في بداية الخمسينيات من القرن الماضي.

وقدمت سهير البابلي خلال مسيرتها عددا من أهم الأعمال الفنية أبرزها مسلسل «بكيزة وزغلول» وفيلم «أخطر رجل في العالم» ومسرحية «ريا وسكينة» مع شادية التي قدمت فيها عددا من الأغنيات الرائعة، وكذلك مسرحية «الدخول بالملابس الرسمية» مع الفنان الراحل عزت أبو بكر.