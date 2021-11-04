حلا شيحا تثير القلق على سهير البابلي وتطلب الدعاء: «ربنا يخفف عنها»

أثارت الفنانة حلا شيحا حالة من القلق بشأن الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي، التي لازالت في العناية المركزة، بعد أن تدهورت حالتها الصحية بشكل ملحوظ، بسبب انخفاض في نسبة السكر بالدم .

وكتبت حلا عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، قائلة: «دعواتكم للحاجة سهير البابلي ربنا يشفيها ويخفف عنها».

حلا شيحة تطلب الدعاء لـ سهير البابلي

ولم تكن تلك المرة الأولي التي تعلن فيها الفنانة حلا شيحة خطورة حالة الفنانة سهير البابلي، بل أعلنت من قبل دخولها العناية المركزة وتدهور حالتها الصحية، وطالبت الجمهور بالدعاء لها.

وتضامن جمهور السوشيال ميديا مع الفنانة سهير البابلي بعد دخولها المستشفي، لتظل تحت إشراف طبي لمراقبة تطورات حالتها الصحية الحرجة، بحسب تأكيد زوج ابنتها نيفين الناقوري.

تفاصيل حالة الفنانة سهير البابلي

وعن تفاصيل تعرضها لوعكة صحية قالت ابنتها نيفين: «عانت من ضعف دقات القلب وتواجد مياه على الرئة، بسبب تعرضها لهبوط سكري، نايمة على طول عشان دقات القلب متزيدش والكلى تتظبط، حالتها حرجة جدا، وموجودة على خراطيم ومش بتعرف تتكلم».

وأكدت «نيفين» أن حلا شيحة دائماً ترافق والدتها خلال الفترة الماضية، «حلا شيحة مش سايبة أمي وبتقعد معاها في الرعاية تحت رجليها، وتقرأ لها القرآن، زوجها معز مسعود معانا أيضا، وحلا حبيبة ماما من زمان، وكمان الدكتور أشرف زكي ويسرا وإسعاد يونس سألوا عليها».

أبرز أعمال سهير البابلي

شاركت سهير البابلي في العديد من الأعمال الفنية التي تركت بصمة في عالم الفن ومن أبرز هذه الأعمال: «مسرحية مدرسة المشاغبين، والدخول بالملابس الرسمية، والعالمة باشا، وريا وسكينة، ومسلسل بكيزة وزغلول، وكذلك فيلم أميرة حبي أنا، والسيد قشطة، وغيرها من الأعمال».