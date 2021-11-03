زوج ابنة سهير البابلي: «وشها منور وبتفوق من الغيبوبة تقول ربي الله»

حالة كبيرة من القلق انتابت جمهور الفنانة سهير البابلي، بعد تعرضها لأزمة صحية كبيرة خلال الأيام الماضية احتجزت إثرها في العناية المركزة، لتظل تحت إشراف طبي لمراقبة تطورات حالتها الصحية الحرجة، حسب تأكيد زوج ابنتها نيفين الناقوري.

سهير البابلي في غيبوبة «وشها منور»

وفى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشف الدكتور رضا طعيمة، زوج ابنة الفنانة سهير البابلي، أن «المرضى في الأغلب يكون وجههم بائسا من شدة الوجع، لكن الغريب كان في وجه سهير البابلي، حيث ظهر وجهها يشع نورا، وهي في الغيبوبة» على حد وصفه.

وتابع طعيمة: «لما دخلت في غيبوبة الأيام اللي فاتت، كنت أقعد جنبها وأقولها من ربك، ألاقيها تفوق من الغيبوبة ترد عليا تقولي ربي الله، وترجع في الغيبوبة تاني، أسألها طب من رسولك تقوم ترد عليا».

وأكد طعيمة، أن الفنانة سهير البابلي علاقتها بربنا قوية للغاية وقلبها مليئ بالإيمان، وهذا سر ما حدث، ودائما تحافظ على فروضها، وتقدم الخير للجميع، وتساعدهم وحافظة للقرآن الكريم.

وتابع طعيمة، أن البابلي كانت دائما تقول له «الله هو العدل الحق، وهذه رسالتي معه في الحياة، وأراها في كل أمور الدنيا».

تفاصيل الحالة الصحية لسهير البابلي

يذكر أن الفنانة سهير البابلي، كانت تعرضت لغيبوبة لعدة أيام بسبب إصابتها بنوبة سكر، لكنها فاقت من الغيبوبة، وحالتها حرجة للغاية، وتحتاج إلى دعاء الجميع، لذلك فهي الآن في العناية المركزة، تحت الرعاية الطبية لاستقرار حالتها الصحية والتعافي بشكل كبير من المضاعفات التي حدثت معها.