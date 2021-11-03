«قانون سوسكا» مسلسل سهير البابلي الذي لم يعرض: قلدت فيه «مرسي»

تصدرت الفنانة سهير البابلي محرك البحث جوجل، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية، ودخولها العناية المركزة، إذ حظيت بقدر كبير من الدعم والمحبة من قِبل الجمهور.

تفاصيل توقف تصوير مسلسل قانون سوسكا

سهير البابلي بعيدة عن الساحة الفنية منذ سنواتٍ عدة، بسبب تراجع حالتها الصحية، حيث كان آخر أعمالها الفنية مسلسلا كوميديا اجتماعيا، يحمل اسم «قانون سوسكا»، لم يُعرض بعد، بسبب أزمات إنتاجية، إذ لم ينته تصويره بعد.

قصة مسلسل قانون سوسكا

مسلسل «قانون سوسكا»، تدور أحداثه حول دكتورة مصرية تُدعى «رقية» والتي تُجسد دورها الفنانة سهير البابلي، عاشت فترة كبيرة في كندا، حين يتوفى زوجها تقرر العودة من جديد لمصر، سرعان ما تشعر بالملل، ولذلك تقرر تحويل منزلها لبيت للمغتربات، وتتعرف على مشاكل الفتيات وتُصدم بسبب التغيرات الاجتماعية والثقافية التي طرأت على المجتمع، فتحاول مساعدتهن وتحسين قيمهن، لكنها في المقابل تواجه العديد من العراقيل.

أبطال مسلسل قانون سوسكا

مسلسل قانون سوسكا، من بطولة سهير البابلي، وعزت أبو عوف، وشيرين صرصار، ورشا نور الدين، وليندا فهمي، وإنجي أباظة، وإنعام سالوسة، ومنير مكرم، وهو من تأليف ربيع فرج، وإخراج مازن الجبلي.

سهير البابلي: قلدت المعزول محمد مرسي في مسلسل قانون سوسكا

وقالت الفنانة سهير البابلي، في تصريحات تليفزيونية لها قبل نحو 7 أعوام، إنها قلدت شخصية الرئيس المعزول محمد مرسي، في أحداث مسلسل قانون سوسكا، مُعربة عن استيائها من تأخير عرض المسلسل آنذاك، قائلة: «كان نفسي يتعرض ومرسي موجود في الحكم، لكن لما يتعرض متأخر خلاص تأثيره هيقل».

وأرجعت سهير البابلي توقف تصوير مسلسل قانون سوسكا، إلى وجود أزمات مادية من قبل شركة الإنتاج، قائلة: «الفلوس عند الإنتاج قلت أوي».

إنجاز تصوير حلقات كثيرة من مسلسل قانون سوسكا

وأوضح مصدر من داخل مسلسل «قانون سوسكا»، أنّ العمل توقف تصويره منذ أكثر من 6 سنوات، لوجود مشاكل إنتاجية، وتوقف الحديث بشأن مصير هذا العمل، رغم إنجاز عدد كبير من حلقات المسلسل.