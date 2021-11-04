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معلول والجزيري يقودان قائمة تونس أمام غينيا في تصفيات كأس العالم

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الوطن
05:37 م | الخميس 04 نوفمبر 2021
على معلول

على معلول

أعلن منذر الكبير، المدير الفني لفريق لمنتخب تونس، قائمة نسور قرطاج، استعدادًا لخوض مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

نسور قرطاج تواجه منتخب غينيا الاستوائية

ومن المقرر أن يواجه المنتخب التونسي نظيره غينيا الاستوائية يوم 13 نوفمبر الجاري، في الجولة الخامسة من التصفيات، على أن يستضيف منتخب زامبيا يوم 16 من الشهر الجاري على الملعب الأولمبي في رادس.

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