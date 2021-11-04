10 معلومات عن اللواء حسن الألفي.. نجا من الاغتيال و«الدير البحري» سبب إقالته

رحل عن عالمنا، أمس الأربعاء، وزير الدخلية الأسبق، اللواء حسن الألفي، عن عمر ناهز 85 عاما، وشيعت الجنازة ظهر اليوم الخميس، من مسجد الشرطة بالتجمع، في القاهرة الجديدة، بعد أداء صلاة الظهر.

«الوطن» ينشر 10 معلومات عن الراحل وزير الداخلية الأسبق اللواء حسن الألفي.

10 معلومات عن اللواء حسن الألفي

1ـ ولد الوزير الراحل يوم مارس 1936.

2ـ ولد في محافظة الشرقية.

3ـ أدى اللواء حسن الألفي اليمين الدستورية، وزيرا للداخلية يوم 18 أبريل 1993.

4ـ تولي منصب محافظ أسيوط، ثم محافظا لسوهاج.

5ـ يعد خامس وزير داخلية يتولى هذا المنصب في تاريخ مصر في الفترة من 1993، حتى عام 1997، في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

6ـ كان ينتمي اللواء حسن الألفي إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.

7ـ خلال فترة توليه منصب وزير الداخلية، كان يحارب الجماعات الإرهابية المتطرفة و كان مرعبا لهذه الجماعات التي قررت اغتياله.

8ـ تعرض لمحاولة اغتيال بعد توليه منصبه بعدة أشهر، حيث فجّر إرهابي ينتمي لتنظيم الجهاد في عام 1993، سترته الناسفة، عند مرور موكب اللواء حسن الألفي، ولكنه نجى منها.

9ـ تمت إقالته إثر حادث الدير البحري بالأقصر، الذي راح ضحيته 50 سائحا، ليقرر الرئيس مبارك إقالته.

10ـ ارتكزت أفكار الوزير الراحل على ضرورة مكافحة التنظيمات الإرهابية.

وفاة اللواء حسن الألفي

وكان عادل الألفي، مدير تحرير صحيفة الأهرام، نجل شقيق وزير الداخلية الأسبق، قد كتب على صفحته على «فيسبوك» منشورا يقول فيه : «إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله منذ قليل، عمي (ابن عم الوالد) اللواء حسن الألفي، وزير الداخلية الأسبق، وستقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطة في التجمع الأول.. نسأل المولى عز وجل حسن الخاتمة، ونسألكم الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة وجنة الخلد».