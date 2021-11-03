وفاة حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق: رحيل هادئ لأحد مكافحي الإرهاب

إن كنت من الباحثين في فترة التسعينيات، وما شهدته من أحداث إرهابية في مختلف ربوع البلاد، فمؤكد أنك سمعت اسم اللواء حسن الألفي، وزير الداخلية الأسبق، ووزير داخلية مصر في الفترة من 1993، حتى عام 1997، في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، الذي تولى مهام منصبه في فترة مواجهات دامية بين الأجهزة الأمنية والجماعات المتطرفة، وكان على قوائم الاغتيالات، إلا أنه نجا من محاولة اغتيال، بعد توليه مهام منصبه بعدة أشهر، وقُتل فيها المنفذ.

وفاة حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق

وأُعلنت، اليوم، وفاة حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق، عن عمر الـ85 عاما، ومن المقرر أن تُشيع جنازته، ظهر غد الخميس، من مسجد الشرطة بالتجمع، في القاهرة الجديدة، وبعد أداء صلاة الظهر.

حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق

ولد الوزير الراحل يوم 3 مارس 1936 بمحافظة الشرقية، والتحق بكلية الشرطة بعد إتمام الدراسة الثانوية، وتخرج منها، وعمل في مختلف قطاعات وزارة الداخلية، وتدرج في الرتب العسكرية حتى وصل لرتبة اللواء وكان حينها في إدارة الأموال العامة، وعُين محافظا لأسيوط، ثم محافظا لسوهاج.

حسن الألفي وزيرا للداخلية

ويوم 18 أبريل 1993 أدى اللواء حسن الألفي اليمين الدستورية، وزيرا للداخلية، خلفا للواء محمد عبد الحليم موسى، وجاء ترتيبه الخامس في قائمة وزراء الداخلية، الذين تولوا حقيبة الوزارة، في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، ووضع خطة أمنية محكمة لفرض الأمن واقتلاع الإرهاب من جذوره، وأعلن تقديم الإرهابيين المقبوض عليهم للمحاكمات أمام القضاء.

محاولة اغتيال حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق

وبعد توليه منصبه بعدة أشهر، فجّر إرهابي سترته الناسفة بالتزامن مع مرور موكب الوزير الأسبق بالقرب من الجامعة الأمريكية في التحرير، إلا أن القدر كتب له النجاة، بينما تمكن طاقم الحراسة من القضاء على العنصر التكفيري وإعلان فشل المحاولة.

إقالة اللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق

كانت الساعة تشير إلى ظهر يوم 17 نوفمبر 1997، حين هاجم 6 عناصر مسلحة، فوجا للسائحين ورجال الشرطة، بالدير البحري في محافظة الأقصر، مما أدى لمقتل أكثر من 50 سائحا، ويومها أعلن مبارك إقالة الألفي من منصبه، ليبتعد الرجل عن الأضواء، حتى رحل اليوم الأربعاء، وهو في عمر الـ85 من عمره.