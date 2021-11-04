التنسيقية تنعى اللواء حسن الألفي وزير الداخلية السابق

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببالغ الحزن والأسى، وزير الداخلية السابق اللواء حسن الألفي الذي وافته المنية اليوم.

وتقدمت التنسيقية بخالص العزاء لأسرة الفقيد، الذي تولي الوزارة في الفترة من 18 إبريل 1993 إلي 18 نوفمبر 1997، داعين الله أن يتقبله في الصالحين.

محطات في حياة الراحل

ولد الوزير الراحل يوم 3 مارس 1936 بمحافظة الشرقية، والتحق بكلية الشرطة بعد إتمام الدراسة الثانوية، وتخرج منها، وعمل في مختلف قطاعات وزارة الداخلية.

تدرج في الرتب العسكرية حتى وصل لرتبة اللواء وكان حينها في إدارة الأموال العامة، وعُين محافظا لأسيوط، ثم محافظا لسوهاج.

حسن الألفي وزيرا للداخلية

أدى اللواء حسن الألفي اليمين الدستورية، وزيرا للداخلية، يوم 18 أبريل 1993 ، خلفا للواء محمد عبد الحليم موسى، ووضع خطة أمنية محكمة لفرض الأمن واقتلاع الإرهاب من جذوره، وأعلن تقديم الإرهابيين المقبوض عليهم للمحاكمات أمام القضاء، وتمت إقالة اللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق في نوفمبر 1997، بعد الحادث الإرهابي في محافظة الأقصر.