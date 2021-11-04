صحة القليوبية: تشميع 6 منشآت مخالفة وإعدام أغذية فاسدة ببنها

شنت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية حملة مكبرة على المنشات الغذائية في عدد من مراكز المحافظة، في إطار خطة المديرية، بإشراف الدكتور خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة ألفت عبد الرؤوف، مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

ضبط 6 منشآت غذائية مخالفة ببنها

أسفرت جهود حملة مديرية الشئون الصحية بالقليوبية عن ضبط 6 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم التوصية بغلقها وتشميعها بمعرفة الجهة المختصة، لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، وتم تحرير عدد 6 محاضر لعدم استيفاء المنشآت للاشتراطات الصحية.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 18محضراُ لعدم حمل شهادة صحية للمشتغلين بالأغذية كما تم اعدام 156كيلو جرام من اغذيه تالفه من مصنعات اللحوم وهوالك حلاوه طحنيه وخبز وضبط نص طن من فول السوداني و220 كيلوجرام من دهن حيواني غير محتفظ بخواصه الطبيعية وغير مدون عليه اي بياناات وسحب عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

تشكلت اللجنه من عادل بيومي، مراقبه الأغذية بالمديرية، ومحمد صبحي، مراقب الأغذية بالمديرية، ومفتشي الأغذيه ببنها، أشرف فهيم، ومحمد السيد.

وكيل صحة القليوبية: الحملات مستمرة

وأكد الدكتور خالد عبدالغني، وكيل صحة القليوبية، على استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.