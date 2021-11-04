مراكز أفريقية: 8 ملايين و511 ألفا إجمالي الإصابات بـ كورونا

ذكرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الذراع الصحية للاتحاد الإفريقي، أن إجمالي الإصابات بـ(كورونا) في أفريقيا بلغ 8 ملايين و511 ألف إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 219 ألف حالة، وتعافى 7 ملايين و915 ألف شخص.

5.9% نسبة تحصين سكان القارة بلقاح كورونا

وأوضحت المراكز، في بيان اليوم الخميس، أن نسبة تحصين سكان القارة الإفريقية بلقاح كورونا بلغت 5.9%، وبلغت نسبة من تلقي جرعة واحدة 8.5%، وأوصت الدول الأعضاء، بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، ورصد المتلازمات، مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، ورصد الوفيات السريع والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

دعم كل البلدان الأفريقية على تحسين المراقبة

يذكر أن المراكز الأفريقية، تدعم كل البلدان الأفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضًا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.