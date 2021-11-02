أفريقيا تتجاوز الـ 8.5 مليون إصابة بفيروس كورونا وجنوب أفريقيا الأعلى

أعلنت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في القارة السمراء إلى 8 ملايين و501690 حالة إصابة.

جنوب أفريقيا الأعلى في نسبة الإصابة بفيروس كورونا

وكانت إحصاءات المراكز قد كشفت أنه تم رصد 218 ألفا و362 حالة وفاة جرّاء الجائحة على مستوى القارة، مضيفة أنه تم إعطاء أكثر من 119 مليونا و875691 ألف لقاح في جميع أنحاء البلاد، وسجلت دول جنوب أفريقيا أعلى نسبة إصابة بفيروس كورونا المبلغ عنها في لقارة السمراء، يليها المغرب، ثم تونس، وإثيوبيا وليبيا.

ارتفاع نسبة تحصين سكان القارة الأفريقية بلقاحات كورونا

وفى سياق متصل، أعلنت المراكز الأفريقية، الأسبوع الماضى، عن ارتفاع نسبة تحصين سكان القارة الأفريقية بلقاح كورونا إلى 5.9%، كما بلغت نسبة من تلقى جرعة واحدة 8.5%، وشددت الدول الأعضاء على ضرورة أستمرار تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، ورصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، ورصد الوفيات السريعة، بالأضافة الى الترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

وتدعم المراكز الأفريقية بلدان القارة على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، وذلك للتصدى لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية.

وأعلنت وزيرة الصحة بجنوب أفريقيا، جو بهلا، فى وقت سابق، أن البلاد ستبدأ بتلقيح الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 12 عامًا، بالإضافة الى تقديم جرعات معززات من لقاح كورونا للذين يعانون من الاضطرابات المناعية.

وعلى المستوى العربي، أعلنت المملكة البحرينية ووزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أنّهما سيستخدمان لقاح «فايزر» للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا، مؤكدين أنَّ القرار جاء بعد أن كشفت دراسة عن فعالية اللقاح بنسبة 90.7% على 3100 طفل حصلوا على اللقاح تتراوح أعمارهم بين 5 و11، وفي الإمارات تم اعتماد لقاح «فايزر» للأطفال وذلك بعد أن كان لقاح «سينوفارم» هو اللقاح الوحيد لتطعيم تلك الفئة العمرية.