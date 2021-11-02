مستشار الرئيس للصحة: 85% من الإصابات بكورونا تشفى بالإجراءات التقليدية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الأدوية التي اقترحت لعلاج كورونا، تخضع خلال الفترة الحالية للمراجعة، إذ يجرى تناولها من خلال الـ«بخاخات»، كونها تكبح انتشار فيروس كورونا في الأنف، حتى لايمتد إلى أعضاء الجسم.

اختبارات لأدوية كورونا

وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن هناك شركات أميركية تجرى اختبارات لأدوية يجرى تناولها بالفم، والتي تعمل على تقليل الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ولكن لا توجد نتائح نهائية حتى الآن.

شفاء نسبة كبيرة بالطريقة التقليدية

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن 85% من الإصابات بكورونا تشفى بالإجراءات التقليدية لذا يجب دراسة الأدوية الجديدة التي ستصدر لمعرفة أثارها الجانبية وتأثيرها على الأشخاص، مبينا أن مصر لديها القدرة الطبية والعلمية لمعرفة تأثير الأدوية على الإنسان المصري.

الفئات المستهدفة للتطعيم

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الفئات المستهدفة للتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المناعية والصدرية والعاملين في القطاع الطبي، مبينا أنه تأكد في الوقت الحالي أن المريض يمكن أن يحصل على لقاحين في يوم واحد الأول يكون مضاد لفيروس كورونا، والثاني مضادر للإنفلوانزا الموسيمية ولكن مع استخدام ذراع مختلف لكل تطعيم.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: «يجب تطبيق الإجراءات الاحترازية واستخدام التطعيمات، وهذا هو الحل الأمثل للوقاية من الأمراض خصوصا الأمراض التنفسية».

وظهر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مدينة ووهان في مقاطعة هوبي بالصين في نوفمبر 2019، وأصبح وباء عالمي في مارس 2020 بحسب منظمة الصحة العالمية، في مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية.