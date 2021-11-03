«عنان»: تطعيم 6% فقط من سكان أفريقيا قد يؤدي لظهور تحورات جديدة لكورونا

قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن التطعيمات تبدأ بالفئات الأكثر عرضة للإصابة الحادة بالمرض، وتنتهي بالفئات الأقل عرضة، وبالتالي جرى تطعيم باللقاح المضاد بفيروس كورونا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والكوادر الطبية، ثم تطعيم الفئات الأكثر انتشارا بالمجتمع مثل العاملين في السياحة والمعلمين، وآخر فئة التي لا تتعرض لإصابات حادة.

الأطفال مخزن العدوى بكورونا

وأضاف «عنان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين، اليوم الأربعاء، أن فئة الأطفال تعد مخزن العدوى بفيروس كورونا، ولكن تعرضهم للإصابة كان بشكل طفيف، حتى انتشار متحوري «دلتا» و«دلتا بلس»، حيث شهدت الأعراض زيادة عند الأطفال.

وأشار إلى أن لقاح «فايزر» حصل على موافقات لتطعيم الأطفال من سن 15 لـ 18 عاما، كما أن فعالية وأعراض ما بعد التطعيم هي نفسها عند البالغين، مؤكدا أن اللقاحات الموجودة حول العالم تكفي للوصول لمناعة القطيع بشرط التوزيع العادل لهذه اللقاحات لكل الدول.

إمكانية حدوث موجة خامسة من كورونا

وعن إمكانية حدوث موجة خامس من الفيروس، قال «ستظل الموجات موجودة لحين تطعيم من 60 لـ 70% من المجتمع والعالم»، لافتا أن هناك دولا في أوروبا وصلت نسبة التطعيم بها لـ 70% قبل «دلتا» و«دلتا بلس»، لكن مع ظهور المتحورين ظهرت إصابات بالفيروس بها من جديد.

وتابع: «لن تستطيع دولة بمفردها الخروج من جائحة كورونا، و6% فقط من تعداد سكان قارة أفريقيا حصل على التطعيم، وهذا ما قد يتسبب في ظهور تحورات جديدة للفيروس، وبالتالي قد تكون اللقاحات غير ناجعة أو غير فعالة في المستقبل وتكرار ما حدث في بداية ظهور الجائحة».