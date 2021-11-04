جلسة نقاشية حول الاقتصاد الدوار وقصص النجاح المصرية على هامش «قمة المناخ»

على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، شهد الجناح المصري، عدة أحداث مهمة لمناقشة التغيرات المناخية، ودور المجتمع الصناعي المصري في مواجهة هذه التحديات، ونظم مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصري جلسة نقاشية حول الاقتصاد الدوار وقصص النجاح المصرية في هذا المجال.

أدار الندوة والمناقشات على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي، وأكد على دور المكتب في دعم القطاع الخاص، وقام بعرض الخدمات التي يقدمها المكتب للتوافق مع المعايير البيئية المحلية والدولية.

تعزيز مفهوم الاستدامة والاقتصاد الدوار

شارك في جلسة النقاش، المهندس هاني طارق النبراوي، المدير التنفيذي لشركة الميكانيكيون العرب، وقام بعرض الإجراءات التي تتبعها شركته لتعزيز مفهوم الاستدامة والاقتصاد الدوار والآثار الإيجابية، التي تعود على الشركة والمجتمع.

كما عرض «النبراوي» تجربة نجاح شركة «الميكانيكون العرب» في التعاون مع المكتب الالتزام البيئي في عدة مجالات.

وقام المهندس عمر صبحي، خبير تغير المناخ في اللجنة المصرية الألمانية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، بعرض أوجه التعاون مع مكتب الالتزام البيئي من خلال مشروع النما NAMAs -Nationally Appropriate Mitigation Actions .

وأوضح «صبحي»، الجوانب الفنية للمشروع ورد على استفسارات الحضور.

تجربة نجاح شركة راية في الاقتصاد الأخضر

وكذلك عرضت ياسمين صقر، مديرة المسؤولية المجتمعية والاستدامة بشركة راية القابضة، تجربة نجاح الشركة في الاقتصاد الأخضر وتطبيق مفهوم الاستدامة وإعادة التدوير في مصر.

وعرضت المهندسة نهى البلكي، خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئي، مفهموم الاقتصاد الدوار في مصر وقصص نجاح مختلفة للمجتمع الصناعي في سبل تطبيقه.

وتتجه أنظار العالم الآن إلى مؤتمر جلاسكو في بريطانيا، حيث يجتمع قادة دوليون، للمشاركة في قمة المناخ التي تستمر على مدار أسبوعين وتناقش الاستجابة الدولية حول المناخ أملا في الحد من الاحتباس الحراري.