ندوة لوفد الأزهر بنيجيريا حول «التطرف الديني.. أسبابه وعلاجه»

عقد وفد الأزهر الشريف، ندوة علمية حول التطرف الديني أسبابه وعلاجه، ودور الأزهر الشريف في نشر الوسطية وتجديد الخطاب الديني، مع عدد من الأئمة والخطباء والأكاديميين ومديري المعاهد بدولة نيجيريا.

استهدفت الندوة، بيان كيفية معالجة الفكر المتطرف من خلال تفنيد أهم الشبهات التي يعتمد عليها، والرد العلمي عليها، مع بيان منهج الأزهر الشريف في أهم القضايا التي تشغل بالهم.

كما أعقب الندوة، لقاءً موسعًا مع مديري المعاهد النيجيرية الخاضعة للإشراف الأزهري، لبحث احتياجات تلك المعاهد من كتب دراسية ومبعوثين، إضافة إلى الإصدارات العلمية المتنوعة لقطاعات الأزهر الشريف.

كما التقى الوفد، مسئولي التعليم في أبوجا، والذين أبدوا رغبتهم في إقامة شراكة وتعاون لإنشاء جامعة بالتعاون مع الأزهر الشريف.

دور المصري عمومًا في قارة أفريقيا

كما التقى وفد الأزهر، الحاج أمينو، أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في الغرب الإفريقي، حيث تناول اللقاء الذي حضره الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، السفير المصري إيهاب عوض، الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الدكتورة نهلة الصعيدي عميد العلوم الإسلامية ورئيس مركز تطوير الوافدين، السيد محمد يس مدير عام الإدارة العامة للبعوث بالمجمع، عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالقضايا الإفريقية.

وحرص على لقاء الوفد الأزهري، للإعراب عن سعادته وتقديره للدور المصري عمومًا في قارة إفريقيا، ودور الأزهر الشريف بوجه خاص، في نشر قيم المودة والسلام والتعليم الوسطي الصحيح.

ندوة تثقيفية بمدرسة أم المؤمنين عائشة

كما تناول اللقاء، حاجة القارة الإفريقية إلى جهود الأزهر الشريف في نشر الثقافة والمعرفة والوسطية، من خلال مبعوثيه لنشر الوسطية والاعتدال، والعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض الناس، وكذلك الدور المهم الذي يقوم به سفراء الأزهر الشريف من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف، والدورات التدريبية التي ينظمها الأزهر الشريف للأئمة والوعاظ من دول العالم المختلفة.

كما شملت الجولة أيضًا زيارة مدرسة أم المؤمنين عائشة وإقامة ندوة تثقيفية بها، كما تفقد الوفد المعهد الأزهري بكانو وتحدث مع الطلاب واستمع إلى إدارة المعهد واحتياجاتها لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.