قافلة دعوية مشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف في سانت كاترين

أعلن الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وافقا علي ارسال قافلة دعوية مشتركة إلى مدينة سانت كاترين، وقال إن الهدف من هذه القوافل الدعوية هو توعية المواطنين، ونشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الوسطي، ونبذ العنف والتطرف.

القافلة الدعوية تنطلق الخميس 11 نوفمبر لمدة يومين

وأضاف وكيل أوقاف جنوب سيناء أن الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نشرت خبراَ مفاده أنه في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية الإمام الأكبرالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق القافلة الدعوية المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف يوم الخميس القادم 11 نوفمبر 2021، إلى منطقة سانت كاترين، بمحافظة جنوب سيناء، وتستمر القافلة حتى نهاية يوم الجمعة التالي، الموافق 12 من نفس الشهر.

محاربة الفكر المتطرف وتنمية روح الانتماء

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن هذه القافلة تأتي في إطار اهتمام كل من الأزهر الشريف وزارة الأوقاف بالمناطق ذات القيمة التاريخية والروحية، وخاصةً منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وما فيها من إرث روحي وتاريخي وحضاري، وفق المنهج الوسطي، الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية، وتنمية روح الانتماء الوطني لدى السكان بتلك المناطق، والتي دعا إليها ديننا الحنيف.

مجمع إسلامي في سانت كاترين

كما أعلن وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء أنه جرى الموافقة على إنشاء مجمع إسلامي كبير بمدينة سانت كاترين، ضمن مشروع «التجلي الأعظم»، الذي يجري تننفيذه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال إنه جرى إنشاء نحو 177 مسجداً في محافظة جنوب سيناء، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأصبحت كل مدينة من المدن تحتوي على مسجد جامع كبير، مشيراً إلى أن مسجد سانت كاترين الجديد سيكون قطعة فنية، مثل مسجد «الصحابة»، في شرم الشيخ، ويضم مكتبة تتحدث بلغات مختلفة، لأن زائر سانت كاترين يهتم بالاديان.