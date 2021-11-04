أطعمة ممنوع تناولها بمعاهد الأزهر ضمن التغذية المدرسية.. بينها الحلاوة

مَنع قطاع المعاهد الأزهرية استلام بعض الأنواع من الحلاوة الطحينية والعصائر، فيما يخص توريد الوجبات المدرسية لجميع المناطق الأزهرية، نظرًا لإيقاف هذه الأصناف من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وإتاحة استلام أخرى ولكن مع إجراء الفحص الدقيق على العبوة من حيث وجود انتفاخ من عدمه وتاريخ الإنتاج والانتهاء ورقم التشغيلة الموجود على العبوة أو وجود ثقوب بها.

مخبوزات فاسدة

وضمانًا لعدم تناول الطلاب مخبوزات فاسدة، وجه قطاع المعاهد الأزهرية، بأنه في حالة وجود صنف الفينو أو الباتيه أو الكرواسون في الوجبات البديلة، يتم استلام الوجبة بعدد الحضور الفعلي للطلاب، طبقًا للإخطار والتوزيع مباشرة عليهم، وذلك وفق الإجراءات التي اتخذتها الإدارة العامة للتغذية بالقطاع بشأن بدء توريد الوجبات لجميع المناطق، والتي حصلت «الوطن» على نسخة منها.

تناول الوجبات المدرسية داخل الفصول

كما وجه بتناول الطلاب للوجبة المدرسية داخل الفصل كاملة، وفي حالة تناول جزء منها، وخاصة عبوة اللبن يجب التخلّص من باقي العبوة نهائيا وعدم الخروج بها من الفصل، وذلك بمتابعة مشرفي وأخصائي التغذية أو مدرس الفصل خصوصًا بالمرحلة التمهيدية.

وقرر أنه في حالة وجود وجبات زائدة عن هذا اليوم، يتم تجنبها وإرجاعها فورًا في الوم التالي، والحصول على بدلًا منها من الوجبات المقدمة، الهيئة القومية لسلامة الغذاء تحظر بعض الأصناف، وطالب بالتنبيه على مندوب التوريد، لتوفير عينات خارج الكمية المُسَلّمَة لإرسالها للمعهد القومي للتحليل الكمي للوجبات المقدمة، وذلك كل شهر على أن تقع مصاريف التحاليل على عاتق الشركة الموردة وفي حالة عدم توافر العينات خارج الكمية المُسَلّمَة يتم خصم العينات من الكمية الموردة للمنطقة.

تسجيل الوجبات بتاريخ الإنتاج والانتهاء

ووجَّه قطاع المعاهد الأزهرية، بضرورة إدراج أصناف الوجبة المستلمة بالدفاتر المرقمة - دفتر التسجيل المرقم اليومي - على أن يحتوي التسجيل أصناف الوجبة وتاريخ الإنتاج والانتهاء ورقم التشغيلة والشركة أو المصنع المنتج للصنف يوميا مع التوقيع عليه من لجنة الاستلام ورئيسها.