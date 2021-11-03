الأزهر يمنع الموظفين غير المطعمين من دخول مقار عملهم من 15 نوفمبر

قرَّر وكيل الأزهر، الدكتور محمد الضويني، حظر دخول العاملين بجميع قطاعات الأزهر الشريف والمناطق الأزهرية، إلى مقار عملهم إلَّا بعد التأكد من الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتقديم الشهادة الدالة على ذلك والمعتمدة من وزارة الصحة، أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل «PCR» ولم يمضِ على إجرائه أكثر من 3 أيام وذلك بدءً من 15 نوفمبر المقبل.

حظر دخول المواطنين من 1 ديسمبر المقبل

وتضمَّن القرار الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، حظر دخول المواطنين إلى مقار قطاعات الأزهر الشريف والمناطق الأزهرية، إلَّا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدَّة لهذا الغرض والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل «PCR» لم يمضِ على إجرائه أكثر من ثلاث أيام، وذلك بداية من 1 ديسمبر المقبل.

الانتهاء من تطعيم طلاب وأساتذة جامعة الأزهر 15 نوفمبر

وكشف الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن موعد الانتهاء من تطعيم جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بـ لقاح كورونا، مؤكدًا أنه سيكون قبل 15 نوفمبر المقبل، خاصة في ظل التجاوب التام من الجميع.

وأوضح أن جامعة الأزهر كانت قد بدأت في تطعيم أعضاء هيئة التدريس منذ شهر مايو الماضي، من خلال مراكز التطعيم الخاصة بها في مستشفياتها، منوهًا بأنه تم تطعيم العديد منهم ويتبقى عدد قليل، ولكنهم سجلوا بياناتهم الخاصة لتقلي اللقاح.

وأشار إلى أن هناك تعليمات لدى جميع عمداء الكليات والأساتذة، لحث وإرشاد الطلاب على كيفية لتلقي لقاح كورونا، الأمر الذي يُقابل بتجاوب تام.

«التعليم» تمنع المعلمين غير المطعمين من دخول المدارس

يشار إلى أن الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كان قد أعلن خلال اجتماعه مع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أمس، أن كل معلم لم يتلقَ لقاح كورونا سيتم منعه من الدخول لمقر عمله.

يأتي ذلك بعد أن قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر المقبل، بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع، كما قررت بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح.