سمير صبري يكشف أسرار أميتاب باتشان: بيحب السادات ويعشق الطبلة المصرية

كشف الفنان سمير صبري، كواليس جديدة عن النجم الهندي أميتاب باتشان، لاسيما وأنه جمعته به جلسات عشاء قبل نحو 30 عاما، على هامش مشاركته في مهرجان القاهرة السينمائي، عام 1991، إذ اقترب منه آنذاك وعرف بعض الأسرار عنه.

وقال سمير صبري، في تصريحاتٍ لـ«الوطن»، إن «أميتاب باتشان، طلب مني اصطحابه لسهرة موسيقية، فكنت المرافق الخاص به، واكتشفت أنه يعزف على الرق بإتقان، حيث كشف لي عن حبه الشديد للطبلة المصرية».

صورة حصرية لـ أميتاب باتشان يعزف على «الرق»

وأزاح سمير صبري، الستار عن صورة حصرية لـ أميتاب باتشان، وهو في إحدى السهرات الموسيقية في إحدى كازينوهات القاهرة، ويعزف على الرق، إذ كان بصحبة عدد من النجوم آنذاك، منهم الفنانة شيرين، وسمير صبري، وآخرين.

وأفاد سمير صبري، أن الفنان أميتاب باتشان، يحب الأكل المصري كثيرًا، وأنه ليس نباتيًا، وأحب الطعام المصري، خاصة الكوارع والكباب والكفتة، ويمتلك ذوقا في الفن والطعام، كما أنه شخص مميز وفريد من نوعه، «ينتقي كل شيء».

كواليس زيارة أميتاب باتشان لـ منزل السادات

وقال سمير صبري، إن «أميتاب باتشان، طلب مني تنسيق زيارة إلى منزل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وبالفعل قمت بالاتصال بالسيدة جيهان السادات، وأبلغتها بطلب باتشان عن رغبته بزيارة منزل السادات، ووافقت على الفور، وتم ترتيب الزيارة، وكان يرافقه أبناؤه، شويتا باتشان، وابهيشيك باتشان».

وأوضح سمير صبري، أن «باتشان، طلب التقاط صور مع السيدة جيهان والأبناء، رفقة صورة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقامت الجرائد المصرية بنشر ذلك الحدث آنذاك، حيث كان ذلك تعبيرًا منه عن حبه لمصر ورئيس مصر الراحل».

تفاصيل دخول أميتاب باتشان مهرجان القاهرة

وأشار الفنان سمير صبري، إلى أن لحظة دخول أميتاب باتشان، إلى مهرجان القاهرة السينمائي عام 1991، تسببت بانفلات أمني بسبب تجمهر المحبين له حول الفندق، حيث كانت تُقام فعاليات المهرجان في الماريوت وقتها، حيث تم غلق الشارع أمنيا بسبب كثرة التجمعات، حيث الجمهور حاول اقتحام الفندق لمقابلة اميتاب باتشان.